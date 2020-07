Αθλητικά

Ολυμπιακός: Νέα επιστολή στην ΕΠΟ για τον τελικό Κυπέλλου

Επιμένει για το ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός και προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά. Αναλυτικά η επιστολή.

Νέα επιστολή απέστειλε ο Ολυπιακός στην ΕΠΟ με την οποία ζητάει να γίνει ο τελικός Κυπέλλου την ερχόμενη Κυριακή (26/7) στο ΟΑΚΑ, αλλιώς θα κινηθεί νομικά. Νωρίτερα, η Ελληνική Αστυνομία έβαλε... φρένο στην απόφαση της ΕΠΟ να γίνει ο τελικός στη Ριζούπολη, ενώ λίγο αργότερα διέρρευσε από την ομοσπονδία ότι σχεδιάζει να μετατεθεί ο αγώνας για τις 30 Αυγούστου.

Η επιστολή του Ολυμπιακού:

«Αναφερόμαστε εκ νέου στο περιεχόμενο της από 19.07.2020 επιστολής μας αναφορικά με τον τόπο διεξαγωγής του Τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, το περιεχόμενο της οποίας παραμένει χωρίς απάντηση.

Δεδομένου ότι απομένουν μόλις έξι (6) ημέρες για τη διεξαγωγή του Τελικού σας καλούμε ως Ομοσπονδία να ανταποκριθείτε στον θεσμικό σας ρόλο και με βάση τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί να λάβετε μια απόφαση με γνώμονα τη διασφάλιση του κύρους της διοργάνωσης και τη διεξαγωγή του κορυφαίου αγώνα που διοργανώνει η ΕΠΟ με όρους που διασφαλίζουν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια .

Άλλως και αν παρά τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί καθώς και την από μέρους μας συναίνεση για την διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου στην έδρα της έτερης διαγωνιζόμενης ομάδας ΠΑΕ ΑΕΚ, ήτοι στο ΟΑΚΑ, δεν ορίσετε την εν λόγω αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ την Κυριακή 26.07.2020, σας δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματός μας για τις ως άνω πράξεις και παραλείψεις σας».

ΠΑΕ Ολυμπιακός σε ΕΠΟ: Έχετε μετατρέψει τον τελικό σε επιθεώρηση

Λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής του Ολυμπιακού προς την ΕΠΟ, με την οποία οι «ερυθρόλευκοι» ζητούν να μην αλλάξει η ημερομηνία του τελικού με την ΑΕΚ, οι πρωταθλητές της Super League εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία καλούν την Ομοσπονδία να πάρει άμεσα θέση για τα όσα συμβαίνουν ενόψει του τελικού Κυπέλλου, χαρακτηρίζοντας την «άπραγη» κι ότι θα πρέπει να «σταματήσει να ροκανίζει το χρόνο".

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον τελικο του Κυπέλλου:



«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ σε μια ύστατη προσπάθεια να σταματήσει ο περαιτέρω εξευτελισμός του Ελληνικού Ποδοσφαίρου πρότεινε να διεξαχθεί ο τελικός Κυπέλλου στην έδρα της ΑΕΚ, δηλαδή στο ΟΑΚΑ προτάσσοντας πάνω από όλα την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Παρότι ο τελικός διεξάγεται σε μόλις 6 μέρες και ενώ η ως άνω συναίνεσή μας για το ΟΑΚΑ έχει επίσημα κοινοποιηθεί στην ΕΠΟ ήδη από χθες αλλά και εκ νέου σήμερα με νέα επιστολή, η Ομοσπονδία δεν ορίζει τον τελικό στην έδρα της ΑΕΚ, στο ΟΑΚΑ και δεν απαντά καν στις επιστολές μας, παραμένοντας παντελώς άπραγη.

Σταματήστε να ροκανίζετε τον χρόνο, με την ελπίδα είτε ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί χρονικά κοντά στον αγώνα της ομάδας μας με την Wolves, είτε με βάση τα πρόσφατα απίθανα σενάρια να μετατεθεί για τον Σεπτέμβρη ή τα Χριστούγεννα!

Σοβαρευτείτε έστω για λίγα 24ωρα ώστε να διεξαχθεί υπό στοιχειωδώς αξιοπρεπείς συνθήκες ο τελικός ενός ιστορικού θεσμού, τον οποίο έχετε μετατρέψει σε επιθεώρηση».