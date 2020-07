Life

Κίμωλος: Η βιβλιοθήκη στην παραλία και ο κινητός κινηματογράφος (βίντεο)

Τα πολιτιστικά προγράμματα του νησιού παρουσίασαν εκπρόσωποί του, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».