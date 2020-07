Life

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: η "μάχη" για την ψυχική της υγεία

Οι θαυμαστές της πιστεύουν ότι η τραγουδίστρια προσπαθεί να ζητήσει βοήθεια, μέσω του Instagram.

Οι θαυμαστές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) την έχουν υποστηρίξει εδώ και πολύ καιρό με το κίνημα #FreeBritney, ανησυχώντας ότι η ποπ σταρ είναι εγκλωβισμένη στη ζωή της.

Η 38χρονη Μπρίτνεϊ είναι υπό την κηδεμονία του πατέρα της Τζέιμι Σπίαρς (Jamie Spears) από το 2008, αλλά οι θαυμαστές της πιστεύουν ότι η τραγουδίστρια προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον εξωτερικό κόσμο μέσω του Instagram και να ζητήσει βοήθεια ώστε να ξεφύγει από την επιτήρηση.

Ωστόσο, το TMZ αναφέρει ότι η τραγουδίστρια «δεν κρατείται όμηρος» προσθέτοντας ότι ο πατέρας της Τζέιμι δεν «κυριαρχεί στην κόρη του» και ότι υπάρχει «πλήθος ανθρώπων που συμμετέχουν στην φροντίδα της- γιατροί, δικηγόροι, θεραπευτές και δικαστής».

Ο ιστότοπος ανέφερε για άλλη μια φορά ότι το κοκτέιλ φαρμάκων που παίρνει η Μπρίτνεϊ για να σταθεροποιήσει την ψυχική της υγεία έχει γίνει λιγότερο αποτελεσματικό με την πάροδο του χρόνου και η τραγουδίστρια δίνει μεγάλο «αγώνα».

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι η ποπ σταρ -που έχει καθαρή αξία 59 εκατομμυρίων δολαρίων- «μερικές φορές παραπονιέται ότι θέλει περισσότερη ελευθερία».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το κίνημα #FreeBritney λέγεται ότι εμφανίστηκε ξανά αφού οι θαυμαστές της, ήρθαν κρυφά σε επαφή, μέσω μηνυμάτων, με την τραγουδίστρια. Τα μηνύματα ήταν συνθηματικά όπως «ροζ αν έχετε πρόβλημα» και «μαύρο αν χρειάζεστε βοήθεια». Τότε η Μπρίτνεϊ εμφανίστηκε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να χορεύει φορώντας ροζ σορτς, με τις φήμες και τις θεωρίες συνωμοσίας να φουντώνουν.

Η δικαιοσύνη έχει δώσει στον πατέρα και στους δικηγόρους της τραγουδίστριας σχεδόν όλο τον έλεγχο των επιχειρηματικών και προσωπικών υποθέσεων.

Εν τω μεταξύ η μητέρα της Μπρίτνεϊ, Λιν, υπέβαλε αίτημα να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε «ειδική ειδοποίηση» για όλα τα θέματα που αφορούν τα οικονομικά της κόρης της.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Μπρίτνεϊ ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα απόσπασμα από τη Βίβλο γράφοντας ότι είναι πραγματικά χαρούμενη.

«Νομίζω πως μερικοί άνθρωποι μπορεί να μην τους αρέσουν οι δημοσιεύσεις μου ή να μην τις καταλαβαίνουν, αλλά εγώ είμαι ευτυχισμένη... Εγώ είμαι αυθεντική και αληθινή όσο γίνεται !!!!!» έγραψε.

«Θέλω να εμπνεύσω τους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο... αυτό είναι το κλειδί για την ευτυχία», συμπλήρωσε.

Το απόσπασμα που δημοσίευσε η Μπρίτνεϊ έγραφε: «Να είστε προσεκτικοί. Να μένετε σταθεροί στην πίστη. Να είστε θαρραλέοι. Να είστε δυνατοί».