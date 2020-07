Πολιτική

Δένδιας για Τουρκία: δεν νοείται διάλογος υπό καθεστώς απειλών

Σαφή μηνύματα προς την Άγκυρα και απο τον ΥΠΕΞ της Γερμανίας. Τι είπε ο Χ. Μάας για τις τουρκικές προκλήσεις, τον κορονοϊό και τους Γερμανούς τουρίστες, αλλά και το Μεταναστευτικό.

"Η Άγκυρα αγνοεί την προτροπή μας να δώσει τέλος στην παράνομη συμπεριφορά της, να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, να τηρήσει τις δεσμεύσεις της", επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μάας, στην οποία, όπως τόνισε, κυριάρχησαν τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως ανέφερε άλλωστε ο υπουργός Εξωτερικών, η Τουρκία λίγες ημέρες πριν στόχευσε ένα συμμαχικό γαλλικό πλοίο, επιχείρησε την εργαλειοποίση του μεταναστευτικού το Φεβρουάριο και το Μάρτιο στον Έβρο, ενώ η πρόσφατη απόφαση μετρατροπής της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί, είναι μια "πρόκληση στην πανανθρώπινη διάσταση του μνημείου, ενός μνημείου συμβόλου της ειρηνικής συνύπαρξης και της διαφορετικότητας".

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι στην τελευταία συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, αποφασίστηκε η "προετοιμασία ενός κειμένου επιλογών, το οποίο θα περιέχει μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν εις βάρος της Τουρκίας αν αυτή συνεχίσει την παράνομη συμπεριφορά της".

"Η Ελλάδα είναι ανοιχτή στο διάλογο, αλλά υπό όρους και οι όροι δεν είναι ελληνικοί, αλλά αυτονόητοι, είναι η προϋπόθεση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και των κανόνων της καλης γειτονίας. Και βεβαίως διάλογος υπό καθεστώς απειλών δεν νοείται".

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε απολύτως λανθασμένη και ανεξήγητη την απόφαση της τουρκικής ηγεσίας για την Αγία Σοφία, καθώς μετετράπη σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς με απόφαση της ίδιας της Τουρκίας.

Όπως τόνισε, οι Έλληνες δικαιούνται να έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι σε αυτό το μνημείο, όμως η Ελλάδα δε θεωρεί ότι το ζήτημα είναι ελληνοτουρικό, αλλά ένα θέμα που αφορά την παγκόσμια κοινότητα και οι κινήσεις, τις οποίες θα κάνει, "αφορούν την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας και την προστασία του μνημειακού χαρακτήρα και της ιστορίας της Αγίας Σοφίας".

Όσον αφορά τη σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι αυτή μάς κάνει περισσότερο αισιόδοξους για το μέλλον της Ευρώπης.

"Αποδείξαμε ότι η Ευρώπη μπορεί να αντιδρά με ένα θετικό τρόπο στις προκλήσεις", επεσήμανε και τόνισε ότι μπορεί η διάρκεια των συζητήσεων να ήταν μακρά, "όμως αυτό που κρατάμε είναι η επιτυχής κατάληξη, η κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση".

Ερωτηθείς δε σχετικά με την οικονομική κρίση από την οποία πριν λίγο καιρό βγήκε η Ελλάδα, επεσήμανε ότι "είναι βέβαιο ότι κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας που θυμάται αυτή την κρίση, αισθάνεται πολύ καλύτερα στην ευρωπαϊκή οικογένεια του σήμερα."

Σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι έξι μήνες μετά τη διάσκεψη του Βερολίνου είναι ένα καζάνι που βράζει, ενώ επεσήμανε πως η Ευρώπη έχει καλέσει την Τουρκία να τηρήσει εποικοδομητική στάση και να σταματήσει τις παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων.

"Η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ και τα συμπεράσματα του Βερολίνου για αποκλιμάκωση και επιστροφή στο διάλογο", τόνισε.

"Μόνο μια λύση λιβυκής ιδιοκτησίας που θα προκύψει από διαπραγματεύσεις μπορεί να είναι βιώσιμη. Η λύση απομακρύνεται όσο διαρκούν οι εξωτερικές παρεμβάσεις", ανέφερε ο κ. Δένδιας και συμπλήρωσε: "Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί για την Ευρώπη, είναι να μετατραπεί η Λιβύη σε μια νέα Συρία".

Μάας: Πρόοδος των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας μόνο αν σταματήσουν οι δραστηριότητες της Άγκυρας στη Μεσόγειο

Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σαφή στάση της γερμανικής κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία και σημείωσε ότι αναμένεται "οι γεωτρήσεις αυτές που γίνονται μπροστά από την Κύπρο να πάρουν ένα τέλος και να μην ξεκινήσουν νέες δραστηριότητες".

"Η στάση μας είναι ξεκάθαρη, το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να τηρείται. Υπό αυτό το πρίσμα, η πρόοδος των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας θα είναι εφικτή εφόσον πράγματι η Άγκυρα παύσει κάθε δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο".

Από την άλλη, τόνισε και την αναγκαιότητα να υπάρξει διάλογος με την Τουρκία, διότι είναι στρατηγικά μια σημαντική χώρα, τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσο και για μεταναστευτικά ζητήματα.

Ερωτηθείς σχετικά με την κίνηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών να αποκαλύψει την πρόσφατη τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Τουρκίας και Γερμανίας στο Βερολίνο, ο κ. Μάας σημείωσε χαρακτηριστικά πως "όπου έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε αποτέλεσμα, καλό είναι να μην πολυσυζητούμε για το ζήτημα αυτό".

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, το οποίο, όπως τόνισε, είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που θα απασχολήσουν τη γερμανική προεδρία, ο κ. Μάας υπογράμμισε την ανάγκη μιας βιώσιμης πανευρωπαϊκής λύσης και υπογράμμισε ότι η γερμανική προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υπάρξει μια σωστή μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Οι συζητήσεις αυτές, ανέφερε, δεν θα ολοκληρωθούν στη γερμανική προεδρία, αλλά στόχος είναι να υπάρξουν σαφέστατα βήματα προόδου.

"Έχουμε απόλυτη συναίσθηση του πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στα ελληνικά νησιά", επεσήμανε και ανέφερε ότι η Γερμανία έδωσε ένα ισχυρό μήνυμα ανθρωπισμού με την υποδοχή ασυνόδευτων ανηλίκων και παιδιών που χρήζουν θεραπείας.

"Η ΕΕ κατά το παρελθόν έκανε τουλάχιστον δυο φορές το λάθος να αφήσει μόνες τους την Ελλάδα και την Ιταλία στο προσφυγικό, λάθη τα οποία οφείλουμε να μην επαναλάβουμε στο μέλλον".

Ο κ. Μάας χαρακτήρισε τη σημερινή "μια καλή μέρα για την Ευρώπη, γιατί όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες τέσσερις ημέρες και ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις Βρυξέλλες, δεν είναι τίποτα άλλο από ένας ιστορικός συμβιβασμός στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

"Παρά τις Κασσάνδρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις που έχουμε βιώσει, κατάφερε να βρει το δρόμο προς την αλληλεγγύη, κάτι που κάποιοι δεν θεωρούσαν ικανή την Ευρώπη να το πετύχει", τόνισε. Προσέθεσε δε ότι ο "ιστορικός συμβιβασμός" που επετεύχθη "δίνει το θάρρος και το κουράγιο να αντιμετωπίσουμε και άλλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας στην ΕΕ".

"Η Ευρώπη έδωσε αποτελέσματα, το ζητούμενο είναι αυτά τα συμφωνηθέντα να πάρουν σάρκα και οστά στην πράξη", υπογράμμισε. "Αυτό που θέλουμε, στο πλαίσιο της ανάληψης προεδρίας, είναι να έχουμε μια πιο στρατηγική προσέγγιση ως ΕΕ, αλλιώς θα είμαστε το μπαλάκι ανάμεσα στις άλλες μεγάλες ανταγωνιστικές δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα και δεν θα καταφέρουμε να παίξουμε μεγάλο ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο".

Τέλος, ο Γερμανός υπουργός εξέφρασε τη βαθιά του εκτίμηση και το σεβασμό της γερμανικής κυβέρνησης και τη δική του προσωπικά, για την εξαιρετική αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού εκ μέρους της Ελλάδας.

"Με την εξαιρετική διαχείριση της κρίσης κατορθώσατε να διατηρήσετε χαμηλό τον αριθμό των προσβληθέντων και να αποφύγετε τα χειρότερα. Αυτό ελπίζω να διατηρηθεί και όταν καταφθάσουν οι Γερμανοί τουρίστες", σημείωσε.