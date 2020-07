Πολιτική

Παναγιωτόπουλος σε Έσπερ: H Ελλάδα θα προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Άμυνας με τον Αμερικανό ομόλογό του...

O υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, είχε σήμερα το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Μαρκ Έσπερ, η οποία ήταν προγραμματισμένη μετά την προσωρινή αναβολή της επίσκεψης του ΥΕΘΑ στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ο πουργός, αρχικά, ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογο του για τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή νότια και ανατολικά του Καστελόριζου, όπου η Τουρκία ανακοίνωσε ότι προτίθεται να διεξάγει έρευνες σε περιοχή που περιλαμβάνει και την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ο κ. Παναγιωτόπουλος παρουσίασε την κατάσταση που διαμορφώνεται με την κίνηση ναυτικών μονάδων στην περιοχή και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, εφόσον τούτο απαιτηθεί.

Πέραν της ανταλλαγής απόψεων για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο συζητηθήκαν οι νέες προοπτικές και ευκαιρίες που δημιουργεί η υπογραφή του Πρωτοκόλλου τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) μεταξύ των δύο χωρών, για την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας τους στον αμυντικό και αμυντικό-τεχνικό τομέα. Ειδικότερα, επιβεβαιώθηκε η σημασία της διμερούς συνεργασίας για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και αναγνωρίστηκε η συνεισφορά της Ελλάδας ως ισχυρού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Επιπλέον, ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Ελλάδας για ανάπτυξη τριμερών σχημάτων αμυντικής περιφερειακής συνεργασίας με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία των χωρών της περιοχής.