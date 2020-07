Κοινωνία

Οργή σε Κύθηρα και Μάνη για το “παιχνίδι των πυροσβεστών” (βίντεο)

Στην Δικαιοσύνη σχεδιάζουν να προσφύγουν κάτοικοι και φορείς των δύο περιοχών, που αφέθηκαν να καούν για να “εκτεθεί” ανώτερος αξιωματικός του Σώματος.