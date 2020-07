Πολιτική

Τσίπρας για ελληνοτουρκικά: Επιβάλλεται η σύγκληση του ΚΥΣΕΑ

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Πρωθυπουργό να ενημερώσει τη Βουλή και να ζητήσει έκτακτη σύγκληση -εκ νέου- του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Από χθες το μεσημέρι έχει βγει ολόκληρος ο τουρκικός στόλος στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Άνω των 40 πολεμικών τουρκικών πλοίων βρίσκονται νότια της Ρόδου και δυτικά του Καστελόριζου, προφανώς για να επιχειρήσουν υποστηρικτικά σε έρευνες του τουρκικού ερευνητικού Ούρους Ρέις, που έχουν προαναγγελθεί με Navtex της τουρκικής πλευράς σε περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και όχι σε αμφισβητούμενα ύδατα». Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, παίρνοντας τον λόγο στη Βουλή, και κατηγόρησε την κυβέρνηση: «Κάνετε σαν να μη συμβαίνει τίποτα, είστε εδώ και συνεχίζετε απτόητοι το θεάρεστο έργο σας. Να δικάσετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Και να διχάσετε τον ελληνικό λαό ακόμα και σε μια κρίσιμη στιγμή για τα εθνικά μας συμφέροντα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι από χθες, όλη την ημέρα, το υπουργείο Άμυνας εξέπεμπε σήματα συναγερμού και όλα τα Μέσα γέμισαν με «διαρροές», «οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, όμως, μένουν χωρίς επίσημη ενημέρωση και οι πολιτικές δυνάμεις το ίδιο».

Ο κ. Τσίπρας τόνισε πως «ενώ ολόκληρος ο τουρκικός στόλος είναι έξω από τους ναυστάθμους και βγαίνει και ο ελληνικός από τον ναύσταθμο εξ' όσων μαθαίνουμε, ο κ. Μητσοτάκης αρνείται όχι μόνο να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς και τον ελληνικό λαό για το τι συμβαίνει, αλλά αρνείται να συγκαλέσει ακόμα και το ΚΥΣΕΑ, το αρμόδιο κυβερνητικό όργανο για να συντονίσει μία κατάσταση κρίσης και να πάρει αποφάσεις». «Γιατί αρνείται; Για να μη δραματοποιήσει, λέει, την κατάσταση. Μα πόσο πιο πολύ να τη δραματοποιήσει από όσο είναι;», σχολίασε. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε ότι «η ψύχραιμη αντιμετώπιση επιβάλει τη σύγκληση του ΚΥΣΕΑ με την παρουσία του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων για να συντονιστεί το επιχειρησιακό σχέδιο της χώρας, παρουσία του πρωθυπουργού και των αρμόδιων υπουργών».

«Αλήθεια, ποιο μήνυμα στέλνετε στην άλλη πλευρά με αυτήν την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά;», ρώτησε ο κ. Τσίπρας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τον πρωθυπουργό, «έστω και την ύστατη στιγμή να συμπεριφερθεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα: Να ενημερώσει τη Βουλή, να συγκαλέσει το ΚΥΣΕΑ και να ζητήσει έκτακτη σύγκληση -εκ νέου- του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασιστούν -έστω και εκ των υστέρων- κυρώσεις στην Τουρκία για τη διαρκή και επαναλαμβανόμενη προκλητική συμπεριφορά παραβίασης του διεθνούς δικαίου». Διότι, όπως είπε, δεν απειλούν να παραβιάσουν την ελληνική αλλά την ευρωπαϊκή υφαλοκρηπίδα.