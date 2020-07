Αθλητικά

Πογιάτος: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα χαίρεται με την ομάδα

Παρουσιάστηκε επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Το πλάνο, η φιλοσοφία και οι μεταγραφές.

Έτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση, αποφασισμένος να δημιουργήσει μία ομάδα στιβαρή κι ανταγωνιστική που θα μπορέσει να διεκδικεί τη νίκη «από την πρώτη μέρα» και σίγουρος πως ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα ευχαριστηθεί αυτό που θα βλέπει στο γήπεδο, εμφανίστηκε ο νέος προπονητής του «τριφυλλιού», Ντάνι Πογιάτος, κατά την επίσημη παρουσίασή του το μεσημέρι της Τετάρτης (22/07).

Τον 42χρονο τεχνικό παρουσίασε ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Τσάβι Ρόκα, ο οποίος επαίνεσε από την πλευρά του το έργο που άφησε πίσω του ο Γιώργος Δώνης: «Βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το νέο μας προπονητή, με όρεξη και όραμα να ξεκινήσουμε και να εκμεταλλευτούμε όλα τα καλά που έχει κάνει ο κ. Δώνης και να συνεχίσουμε τις προσπάθειες με τις γνώσεις μας και να βοηθήσουμε το σύλλογο να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο» τόνισε ο Ρόκα κι εν συνεχεία ανέλυσε τους λόγους που τον επέλεξε:

«Τον επέλεξα γιατί είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη συγκεκριμένη θέση, έχουμε κοινή κατανόηση του ποδοσφαίρου και του τρόπου που πρέπει να παίζει η ομάδα. Να φτάσουμε στις νίκες μέσω καλού ποδοσφαίρου, να βοηθήσει να αναπτυχθούν οι νέοι ποδοσφαιριστές και όχι μόνο και με την προσωπική εξέλιξη του καθενός να έχουμε την εξέλιξη όλης της ομάδας. Τίποτα περισσότερο από μένα, ο πρωταγωνιστής της ημέρας είναι ο κ. Πογιάτος».

«Είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος και έχω την τύχη να έρθω στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Να πω ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Είμαι ανυπόμονος να ξεκινήσω, να γνωρίσω τα πάντα, τους ποδοσφαιριστές και πάνω απ' όλα να μπορέσω να τους βοηθήσω να γίνουν καλύτεροι. Έχω δει αρκετά πράγματα και αυτό αποτελεί για μένα ένα έξτρα κίνητρο. Να ευχαριστήσω και εσάς και τους φιλάθλους μας. Να ζητήσω λίγη υπομονή αλλά να μην έχουν καμία αμφιβολία πως θα κάνουμε μια ομάδα που θα χαίρονται να βλέπουν».

-Κάνατε λόγο για μια ομάδα που θα χαίρονται να βλέπουν οι φίλαθλοι, θα θέλατε να μας πείτε τη φιλοσοφία της, τα συστήματα που θέλετε να παίξει;

«Καταρχάς να σας πω ότι η φιλοσοφία μου είναι σαφής. Βασίζεται στην κατοχή της μπάλας, την κυριαρχία που αποτελεί ένα πλεονέκτημα για τη στιγμή που δεν έχεις την κατοχή της μπάλας. Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία που τη συζήτησα με τον κ. Τσάβι και με τον πρόεδρο και όλοι έχουμε συμφωνήσει στο θέμα αυτό».

-Αν βάλουμε μια λίστα, πρωτάθλημα, Κύπελλο, έξοδος στην Ευρώπη, βελτίωση νέων παικτών. Πού θα βάζατε ένα τικ;

«Δύσκολο θα ήταν να σας απαντήσω σκεπτόμενος το μέλλον. Αυτό που θα έπρεπε να σκεφτώ ήταν το πώς. Εάν όμως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τι έχουμε, το ρόστερ, τα μέσα. Έχουμε τη θέληση να δώσουμε τη μάχη μας με σκοπό να φτάσουμε όσο ψηλότερα γίνεται».

-Έχετε δει κάποια ματς των playoffs, έχετε εικόνα για κάποιους παίκτες που θα παραμείνουν;

«Βεβαίως και είδα όλα τα παιχνίδια από το σπίτι μου, τους ανέλυσα και πριν και μετά. Έβγαλα συμπεράσματα. Υπάρχουν παίκτες που έχουν ένα ιδιαίτερο βάρος, αλλά ο στόχος μου είναι να τους γνωρίσω όλους για να δούμε σε ποιους θα μπορέσουμε να στηριχτούμε για να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα».

-Έχετε δουλέψει με νέα παιδιά, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει αρκετούς νέους ταλαντούχους παίκτες. Θα συνεχίσετε με αυτή τη φιλοσοφία, το έχετε συζητήσει με τον κ. Ρόκα;

«Όπως σωστά είπατε πάντα ήμουν υπέρ του να βοηθώ τους νέους παίκτες να εξελιχθούν. Γνωρίζουμε το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν παίκτες καλοί, δεν θα σας πω ονόματα, πλάθοντας και εξελίσσοντάς τους σε λίγα χρόνια θα μπορούμε να κάνουμε μια εξαιρετική ομάδα με παίκτες από το "δικό μας" σπίτι».

-Προέρχεστε από μια ομάδα όπως η Ρεάλ και ένα πρωτάθλημα όπως το ισπανικό. Τι σας είπε ο Τσάβι Ρόκα και σας έπεισε;

«Ο Παναθηναϊκός. Αυτό, δεν χρειαζόταν κάτι άλλο. Παρακολουθούσα το ελληνικό ποδόσφαιρο από μακριά. Όταν ο κ. Ρόκα μου έκανε την πρόταση δεν το σκέφτηκα περισσότερο, μου είπε μόνο μια λέξη... Παναθηναϊκός».

-Αποτελεί ένα στοίχημα για την καριέρα σας ο Παναθηναϊκός και επίσης το γεγονός πως υπάρχουν αρκετοί ισπανόφωνοι κάνει ευκολότερη τη δουλειά σας;

«Δεν υπάρχει εφαλτήριο και δεν κοιτάω το μέλλον αλλά το παρόν. Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός, η Ελλάδα και η καλή ένωση που μπορεί να βγει από τη δουλειά όλων μας. Θα υπάρχει ροή επικοινωνίας με όλους. Δεν ξεχωρίζω αν υπάρχουν παίκτες από την Ισπανία, την Αργεντινή, την Ελλάδα. Κοιτάω ότι είναι παίκτες του Παναθηναϊκού και από εκεί και πέρα θα μιλάμε στην αγγλική γλώσσα».

-Βλέποντας τον Παναθηναϊκό στα playoffs, τι σας άρεσε και πού θεωρείτε ότι θέλει βελτίωση η ομάδα; Επίσης, εκτός από τα ακραία μπακ, πού θέλει ενίσχυση η ομάδα και, τέλος, επειδή είναι δύσκολο καλοκαίρι. Τι σας φοβίζει περισσότερο;

«Θα ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους. Αυτές οι 15 μέρες που οι παίκτες θα κάνουν διακοπές και βεβαίως δεν θα επηρεάσει δεδομένου πως εγώ δουλεύω με το staff, με το PAO LAB και μετά θα δούμε με τον κάθε παίκτη πως θα κάνουμε το καλύτερο. Στο θέμα των μπακ και των θέσεων που αναφέρατε, είναι περισσότερο θέμα του κ. Τσάβι. Όλα έχουν το τάιμινγκ αλλά να είστε σίγουροι πως θα έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Όσο για το πρώτο πράγμα που με ρωτήσατε. Θα έλεγα πως είναι άδικο να γίνει αξιολόγηση γιατί απ΄έξω τα πράγματα τα βλέπεις διαφορετικά. Ναι μεν έχω βγάλει τα συμπεράσματά μου, αλλά θέλω να δω την ομάδα από κοντά».

Σε ερώτηση προς τους Ρόκα και Πογιάτος για πιθανή συνεργασία με τη Ρεάλ σε όλα τα επίπεδα, ο Τσάβι Ρόκα απάντησε:

«Το πέρασμα του προπονητή μας από τη Ρεάλ και η εξαιρετική εργασία του εκεί μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια ανοιχτή πόρτα εκεί. Δεν θα φέρουμε κάποιον για να πούμε ότι τον φέραμε. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί, όλοι μην πω οι νέοι παίκτες που είναι ενδιαφέροντες, καθώς βρίσκονται σε μια από τις καλύτερες ακαδημίες του κόσμου. Βέβαια και αυτοί θα έχουν προσελκύσει αρκετές προτάσεις και θα είναι δύσκολο να δώσουμε τη μάχη μας. Η παρουσία του κ. Πογιάτος εδώ, σε συνδυασμό με την καλή δουλειά που έκανε εκεί, μας δίνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας και του έχουν πει πως θα μπορούσε να τους χτυπήσει την πόρτα. Αναμφισβήτητα υπάρχει η ανοιχτή πόρτα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και ο βοηθός προπονητής έχει περάσει από την Μπαρτσελόνα, ο γυμναστής από την Εσπανιόλ, οπότε υπάρχει γενικότερα ανοιχτή πόρτα».

-Πόσο ανταγωνιστικός μπορεί να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός τη νέα περίοδο;

«Για αυτό το σκοπό ήρθα, για αυτό το σκοπό θα δουλέψουμε. Για να παρουσιάσουμε μια ομάδα ανταγωνιστική όσες δυσκολίες και αν έχουμε και να βάλουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που του αξίζει πάνω απ' όλους».

-Πέρα των ανθρώπων που ήδη ανακοινώθηκαν από την ομάδα, θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση του τεχνικού τιμ;

Τσάβι Ρόκα: «Θα είναι μαζί μας και ο Στέφανος και ο Γιάννης που έκαναν εξαιρετική δουλειά μέχρι τώρα. Και μετά θα αξιολογήσουμε όσο μας επιτρέπεται για να προσθέσουμε κάποιον αναλυτή και κάποιον που θα βοηθήσει και εμένα στο τμήμα σκάουτινγκ».

-Υπάρχει άποψη για τους παίκτες που θα αποχωρήσουν ή θα περιμένετε την προετοιμασία;

Τσάβι Ρόκα: «Θα υπάρξουν αποχωρήσεις, ήδη κοιτάμε τη διευθέτηση και πώς θα μπορούσαν οι συγκεκριμένοι παίκτες να βρουν άλλες ομάδες».

Ντάνι Πογιάτος: «Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Εγώ κοιτώ κυρίως το στιλ. Αν τον παίκτη με το συγκεκριμένο στιλ τον έχουμε στην ομάδα ακόμα καλύτερα, αν όχι θα περιμένουμε να τον βρούμε για να κάνει τη διαφορά».

-Με τι θα είστε ικανοποιημένος στο τέλος της σεζόν και με ποιο σύστημα θέλετε να παίξει η ομάδα;

«Για μένα όπως είπα και πριν το σημαντικότερο που έχω να κάνω είναι η νίκη. Το ποδόσφαιρο είναι η νίκη αλλά και πώς να βλέπεις ότι θα κάνεις το καλύτερο. Θέλουμε ο κόσμος να είναι χαρούμενος με την ομάδα που θα δει. Να τους αφήνουμε κάτι από κάθε ματς. Κάθε παιχνίδι αποτελεί για εμάς μια εξέταση και εγώ τις δίνω σε κάθε ματς και θα μπορείτε να με αξιολογείτε. Αυτό που κοιτάμε είναι το σύστημα της οργάνωσης με απώτερο σκοπό να κυλάει η μπάλα. Υπήρχαν περιπτώσεις που ξεκινήσαμε με ένα 4-3-3 αλλά αυτό άλλαξε. Εγώ κοιτάω τον παίκτη τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να δώσει. Όσο για το σύστημα, μπορεί να αλλάζει».

-Μας είπατε ότι έχετε μελετήσει τα προφίλ των παικτών. Στα υπάρχοντα προφίλ επιθετικά είστε καλυμμένος;

«Έχω μια θετική σκέψη, έχω στο ρόστερ παίκτες με δυνατότητες, με μέλλον. Όπως ο Τάσος, ο Μακέντα, ο Καρλίτος. Θα πρέπει, όμως, να τους δούμε να παίζουν. Έχω έρθει με μεγάλη όρεξη».

-Πόσες μεταγραφές θα γίνουν ακόμα;

Τσάβι Ρόκα: «Για τα θέματα των μεταγραφών, τα μπακ είναι δεδομένα, από εκεί και πέρα έχουμε ένα καλό ρόστερ. Δεν θα έρθει κάποιος για να κόψει την τύχη ή την εξέλιξη ενός νέου παίκτη από την ακαδημία. Μπορεί να δημιουργηθεί και η έκπληξη. Το βασικό είναι να γνωρίσουμε τους παίκτες και από εκεί και πέρα αν χρειαστούμε κάτι και το έχουμε στο σπίτι μας πάλι καλά, αν όχι θα κοιτάξουμε για κάτι εξαιρετικό».

-Έχετε υπογράψει για δύο χρόνια, σας εξιτάρει η επιστροφή της ομάδας στην Ευρώπη και αν με αυτό το δεδομένο ο μεγαλομέτοχος σας έχει πει κάτι παραπάνω για το μπάτζετ;

«Καταρχήν όπως είπα είναι για μένα μοναδική ευκαιρία που είμαι εδώ για να φτιάξουμε ένα πρότζετκ που μου άρεσε από την αρχή. Προέρχομαι από ένα σύλλογο με μεγάλες απαιτήσεις. Θέλω να μείνω για αρκετό καιρό στον Παναθηναϊκό. Η φιλοσοφία μου είναι νίκη από την πρώτη μέρα, με τις νίκες ανεβαίνεις. Δεν θα σας αποκαλύψω τι έχουμε συζητήσει με τη διοίκηση της ομάδας, αλλά ό,τι και αν έχουμε πει είναι για το καλό της ομάδας».

-Επειδή έρχεστε σε ένα νέο περιβάλλον, έχετε ενημερωθεί για το τι θα συναντήσετε στην Ελλάδα, για την πίεση, τη διαιτησία σε ένα περιβάλλον διαφορετικό;

«Λογικά δεν υπάρχει σύγκριση και ήθελα να σας πω ότι προπονώ εδώ και 26 χρόνια. Έχω ξεκινήσει από χαμηλά και η λέξη πίεση είναι κάτι που το γνωρίζω καλά. Δεν ξεκίνησα ως ποδοσφαιριστής αλλά σήμερα βρίσκομαι εδώ. Εσείς από τα Μέσα θα κάνετε τη δική σας δουλειά και εγώ τη δική μου είναι να κάνω τον Παναθηναϊκό ακόμα μεγαλύτερο. Αν δεν ένιωθα έτοιμος δεν θα ήμουν εδώ αλλά σπίτι μου».

Τέλος από την πλευρά του ο Ρόκα πήρε θέση (και) για τις μεταγραφές λέγοντας: «Για το θέμα των μπακ, κοιτάμε να δυναμώσουμε την ομάδα. Μερικοί παίκτες δεν έχουν συνειδητοποιήσει πως αυτή είναι μια περίοδο μετάβασης. Δεν θα βιαστούμε και όταν βρούμε κάποιον που έχει το προφίλ που ψάχνουμε θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Και να πω ότι βλέπουμε παίκτες και εγώ και σε συνεργασία με τον προπονητή και το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο για να φέρουμε αυτό που ταιριάζει καλύτερα. Και δράττομαι της ευκαιρίας να καλωσορίσω των Μιγκέλ (σ.σ. Αντρέου, νέος γυμναστής της ομάδας), που είναι ένας ακόμη επαγγελματίας που θα είναι μαζί μας που έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον».