Bild: Η Μέρκελ απέτρεψε θερμό επεισόδιο Ελλάδας - Τουρκίας

«Τα πολεμικά πλοία του Ερντογάν ήταν ήδη εν πλω αλλά μετά το τηλεφώνημα της Καγκελάριου άλλαξαν πορεία», υποστηρίζει η γερμανική εφημερίδα.

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απέτρεψε την τελευταία στιγμή χθες το βράδυ η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «Bild» με τον τίτλο: «Τα πολεμικά πλοία του Ερντογάν ήταν ήδη εν πλω. Η Μέρκελ σταματά στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, αυτό που συνέβη χθες το βράδυ στα νότια παράλια της Τουρκίας «θυμίζει τα δραματικά γεγονότα της κρίσης των πυραύλων στην Κούβα το 1962: Πολεμικά σκάφη εχθρικών χωρών, τα οποία πλησίαζαν μια κόκκινη γραμμή και παραμόνευαν το ένα το άλλο. Αυτή τη φορά, οι δυνάμεις δύο εταίρων του ΝΑΤΟ παρατάχθηκαν η μία απέναντι στην άλλη, βρισκόταν σε εξέλιξη μια στρατιωτική κλιμάκωση -την οποία η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ εμπόδισε μάλλον την τελευταία στιγμή».

«Χθες το πρωί, η Τουρκία έκανε γνωστό ότι θέλει να αναζητήσει αέριο νοτίως του μικρού ελληνικού νησιού Καστελόριζο. Το νησί βρίσκεται μόνο τρία χιλιόμετρα από τις νότιες ακτές της Τουρκίας και τόσο η Άγκυρα όσο και η Αθήνα θεωρούν δική τους "Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη" τα γύρω ύδατα και τον πιθανώς πλούσιο σε κοιτάσματα θαλάσσιο πυθμένα. Γι' αυτόν τον λόγο η Ελλάδα επιδιώκει να αποτρέψει με κάθε κόστος την Τουρκία από την εκμετάλλευση του "δικού της" φυσικού αερίου στην περιοχή», υποστηρίζει το δημοσίευμα και προσθέτει ότι ήδη το πρωί δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν υπερπτήση πάνω από το Καστελόριζο. «Η Ελλάδα, με τη σειρά της, απάντησε στέλνοντας μαχητικά αεροσκάφη», αναφέρει η «Bild». «Το μεσημέρι, το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό κήρυξε κατάσταση συναγερμού. Όλες οι καλοκαιρινές διακοπές των στρατιωτών ανεστάλησαν», επισημαίνεται, ενώ επέστρεψε εσπευσμένα από την Κύπρο ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Κωνσταντίνος Φλώρος, «λόγω της στρατιωτικής δραστηριότητας γύρω από την τουρκική ναυτική βάση Ακσάζ».

«Το βράδυ κατέστη σαφές: 18 τουρκικά πολεμικά πλοία κατευθύνθηκαν προς το Καστελόριζο, όπως πληροφορήθηκε η “Bild” από ελληνικούς στρατιωτικούς κύκλους. Αλλά και ελληνικά πολεμικά πλοία έπλευσαν προς το νησί. Μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει ανά πάσα στιγμή σε κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών του ΝΑΤΟ», συνεχίζει το δημοσίευμα. «Αλλά μετά ήρθε η Μέρκελ, τηλεφώνησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες της “Bild”, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο βαριά οπλισμένων και έτοιμων για καβγά. Με επιτυχία! Ο τουρκικός πολεμικός στόλος άλλαξε πορεία και έπλευσε προς την αντίθετη κατεύθυνση, οι εντάσεις για την ώρα υποχώρησαν!», υποστηρίζει η γερμανική εφημερίδα, η οποία παραθέτει και απόσπασμα των χθεσινών δηλώσεων του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Χάικο Μάας από την Αθήνα, ότι χρειάζεται ανοιχτός διάλογος «χωρίς προκλήσεις». Μια δήλωση, η οποία, όπως γράφει η εφημερίδα, μάλλον προκάλεσε την τουρκική κυβέρνηση. «Μόνο η θαρραλέα παρέμβαση της καγκελαρίου το απόγευμα πέτυχε την εξομάλυνση της κατάστασης -τουλάχιστον μέχρι το πρωί της Τετάρτης», καταλήγει το δημοσίευμα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ