Υγεία - Περιβάλλον

Ταυτόχρονη ολική αρθροπλαστική ισχίου με τη μέθοδο AMIS

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει ο Στέφανος Κουτσοστάθης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής H΄ Ορθοπαιδικής Κλινικης MIS Αρθροπλαστικής Ισχίου - Γόνατος Μetropolitan General.

Η οστεοαρθρίτιδα τελικού σταδίου, αυτή που ονομάζουμε «χειρουργική» αρθρίτιδα, επιβαρύνει δραματικά την ποιότητα ζωής του πάσχοντος. Στην περίπτωση ωστόσο της ταυτόχρονης αρθρίτιδας (και των δύο ισχίων) περιορίζονται σε σημαντικό βαθμό ή καθίστανται αδύνατες, ακόμη και απλές καθημερινές δραστηριότητες.

Συχνά βρισκόμαστε μπροστά σε ασθενείς που αναρωτιούνται αν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα με μία ταυτόχρονη επέμβαση. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θέτει τρία σημαντικά ερωτήματα - προκλήσεις, στα οποία θα προσπαθήσουμε εδώ να απαντήσουμε:

«Μπορώ να αντέξω τη βαρύτητα της επέμβασης;»

Τα τελευταία χρόνια η Ορθοπαιδική Τέχνη έχει συνολικά κινηθεί προς τις λεγόμενες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Η μέθοδος AMIS είναι η πρωτοπόρος τεχνική Ολικής Αρθροπλαστικής του Ισχίου με πρόσθια προσπέλαση και ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύματος. Η μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί με σύστημα καθοδήγησης (Navigation) για άριστη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Εδώ και χρόνια η AMIS φημίζεται για την πολύ μικρή τομή (σε ασθενείς μάλιστα που δίνουν έμφαση στο αισθητικό αποτέλεσμα εφαρμόζουμε την τομή bikini, η οποία στην πράξη δεν αφήνει χειρουργική ουλή). Η «επανάσταση», ωστόσο, της μεθόδου δεν είναι η τομή αλλά η πραγματική μείωση της βαρύτητας της επέμβασης. Αυτή, σε συνδυασμό με την ύπτια θέση του ασθενούς κατά τη διάρκειά της, επιτρέπει σε υγιή άτομα να υποβληθούν σε ταυτόχρονο χειρουργείο. Με τον όρο υγιή άτομα, εννοούμε την απουσία σοβαρού νοσήματος, την καλή λειτουργία των συστημάτων του οργανισμού και δευτερευόντως την ηλικία του δεδομένου ατόμου. Θα λάβετε συνεπώς μία σύσταση, θετική ή (κάποιες φορές) αρνητική για ταυτόχρονη επέμβαση, την οποία θα πρέπει να ακολουθήσετε, με πρώτο κριτήριο πάντα τη δική σας ασφάλεια. Η κλινική μας χρησιμοποιεί τη μέθοδο μετά από εκπαίδευση με κλινική υποτροφία της EFORT και υποτροφία στο εξωτερικό, στο Skyridge Medical Center Colorado USA, έχοντας λάβει την ειδική άδεια «επίσημου χρήστη» που προβλέπεται για προστασία της ίδιας της μεθόδου από πλημμελή χρήση. «Θα μπορώ αμέσως μετά να τα καταφέρω με δύο χειρουργημένα ισχία;»

Η απάντηση είναι ναι. Η εμπειρία μας από τις ταυτόχρονες επεμβάσεις είναι ότι όλοι οι ασθενείς κινητοποιήθηκαν την επόμενη ημέρα, με ήπιο, σαφώς ανεκτό, πόνο και δυνατότητα να φορτίσουν πλήρως τα χειρουργημένα άκρα τους. Η παραμονή στο Νοσοκομείο δεν ξεπέρασε τα δύο βράδια. Κατά την επιστροφή στο σπίτι τους είχαν τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης. Μετά τις πρώτες ημέρες, οπότε και απαιτείται μια προσαρμογή στην πραγματικότητα των δύο χειρουργημένων ισχίων, έχουμε παρατηρήσει ότι η αποκατάσταση δε διαφέρει πρακτικά από αυτήν του ασθενούς με μονόπλευρη επέμβαση. Κατά την ενημέρωσή σας, πριν την επέμβαση, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε οι ίδιοι οπτικό υλικό χειρουργημένων με ταυτόχρονη αρθροπλαστική ισχίου ασθενών, τα δικαιώματα του οποίου μας έχουν εκχωρηθεί από τους ίδιους. Έτσι θα έχετε μία εικόνα του πώς θα είστε την επομένη της επέμβασης, στο σπίτι σας και μετά από λίγες εβδομάδες. «Μήπως το κόστος είναι πολύ υψηλό;»

Η απάντηση στην ερώτηση είναι απλή: το χρηματικό κόστος δεν ξεπερνά αυτό που θα αναλαμβάνατε αν κάνατε δύο διαδοχικές επεμβάσεις. Το έμμεσο κέρδος ωστόσο, από το λιγότερο «χαμένο» χρόνο και τη μικρότερη ταλαιπωρία, που είναι άλλωστε και το αρχικό ζητούμενο, ειδικά από άτομα με ενεργό κοινωνική και επαγγελματική ζωή, αποτιμάται ως ιδιαίτερα σημαντικό.

Πιστεύουμε ότι με σωστή επιλογή του ασθενούς και άρτια εκτέλεση της μεθόδου είναι εφικτό ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, σε σύντομο χρόνο, διατηρώντας σε βάθος χρόνου όλα τα χαρακτηριστικά που δικαίως ανέδειξαν την ολική αρθροπλαστική του ισχίου, μετά την εισαγωγή της στη χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων, ως την «επέμβαση του αιώνα».

*Άρθρο του Στέφανου Κουτσοστάθη, Ορθοπαιδικού Χειρουργού - Διευθυντή H΄ Ορθοπαιδικής Κλινικης MIS Αρθροπλαστικής Ισχίου - Γόνατος Μetropolitan General.