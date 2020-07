Πολιτισμός

Χρύσα Σπηλιώτη: το ΥΠΠΟΑ θεσπίζει Κρατικό Βραβείο με το όνομά της

Σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό, είναι ο ελάχιστος συμβολικός φόρος τιμής στη μνήμη της Χρύσας Σπηλιώτη και των ανθρώπων που χάθηκαν στη συνταρακτική τραγωδία στο Μάτι.

Το κρατικό βραβείο που απονέμεται στους νέους δημιουργούς θεατρικών έργων μετονομάζεται, με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη, σε Κρατικό Βραβείο για Νέους Θεατρικούς Συγγραφείς «Χρύσα Σπηλιώτη». Η μετονομασία του βραβείου, ανακοινώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την πυρκαγιά στο Μάτι, όπου η Χρύσα Σπηλιώτη υπήρξε ένα από τα 102 θύματα της τραγωδίας.

Όπως δήλωσε η υπουργός, «είναι ο ελάχιστος συμβολικός φόρος τιμής στη μνήμη της Χρύσας Σπηλιώτη και των ανθρώπων που χάθηκαν στη συνταρακτική τραγωδία στο Μάτι. Η Χρύσα υπηρέτησε με αγάπη και πίστη το θέατρο. Εξελίχθηκε η ίδια μέσα από αυτό. Διακρίθηκε ως ηθοποιός, δουλεύοντας ακάματα τους ρόλους που υποδύθηκε και αφοσιώθηκε, με επιτυχία, στον θεατρικό λόγο. Δημιούργησε 11 σημαντικά έργα, τα οποία ανέβηκαν με επιτυχία, μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες, κερδίζοντας ξεχωριστή θέση στην παράδοση και την ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου. Η ευαισθησία, η γλυκύτητα και το χιούμορ που τη χαρακτήριζαν, είναι ευδιάκριτα και στο έργο της, το οποίο τιμάμε σήμερα.

Τα στοιχεία αυτά, της προσωπικότητας και του θεατρικού αποθέματος που μας άφησε, ήταν εκείνα που έκαναν τη Χρύσα Σπηλιώτη έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο. Αποδέχθηκα τη συγκινητική πρόταση 33 φίλων και συνεργατών της για τη μετονομασία του βραβείου. Είναι οι άνθρωποι που μαζί τους η Χρύσα Σπηλιώτη πέρασε τη ζωή της και δημιούργησε το πλούσιο θεατρικό της έργο. Δεν την έχουν ξεχάσει. Το ίδιο οφείλουμε κι εμείς σ’ έναν ιδιαίτερα προικισμένο, νέο άνθρωπο. Θα συνεχίσουμε να τη θυμόμαστε και θα τιμούμε όλοι μαζί τη μνήμη της».