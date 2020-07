Κοινωνία

Μάτι: μνημόσυνο για τα 102 θύματα της φονικής πυρκαγιάς

Σε κλίμα συγκίνησης η δέηση στη μνήμη των θυμάτων της εθνικής τραγωδίας. Τι δήλωσαν Χαρδαλιάς και Πατούλης.

Μνημόσυνο για τους 102 συνανθρώπους μας, θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, τελέστηκε το πρωί στον ιερό ναό του Αγίου Θωμά, με αφορμή τη σημερινή μαύρη επέτειο της εθνικής τραγωδίας, παρουσία του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά και του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, του δημάρχου Ραφήνας Ευάγγελος Μπουρνούς, της προέδρου της "Πλεύσης Ελευθερίας" και πρώην προέδρου της Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου, εκπροσώπων των Σωμάτων Ασφαλείας, της Αυτοδιοίκησης και πλήθους συγγενών φίλων και περιοίκων. Ειδικότερα, οι τελευταίοι με εμφανή τη συγκίνησή τους, ζητούσαν επιτακτικά δικαίωση και απόδοση ευθυνών. Τη δέηση τέλεσαν οι μητροπολίτες Μεσογαίας - Λαυρεωτικής και Κηφισίας-Αμαρουσίου Ωρωπού κ.κ. Νικόλαος και Κύριλλος.

«Ο ελάχιστος σεβασμός στη μνήμη των συνανθρώπων μας που έφυγαν, επιβάλλει λίγα λόγια και πολύ σκληρή δουλειά», τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς και υπογράμμισε: «Βρεθήκαμε εδώ κι ενώσαμε τις προσευχές μας, μαζί με τους οικείους τους για τις ψυχές τους. Η δική μας βούληση και το δικό μας καθημερινό στοίχημα είναι ένα και μοναδικό: Ποτέ ξανά Μάτι. Θα παλεύουμε καθημερινά για να διαφυλάξουμε κάθε ανθρώπινη ζωή».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης επισήμανε: «Η τραγικότητα της ημέρας μάς δίνει τη δύναμη να σκεφτούμε πως το κράτος πρέπει να στηρίζει τον πολίτη. Θεωρώ ότι έχουμε εισέλθει σε μια νέα περίοδο, κατά την οποία όλοι είμαστε σε εγρήγορση για να μην συμβεί κάτι τέτοιο ποτέ ξανά. Τιμή στα θύματα. Όλοι μαζί να δουλέψουμε για μια καλύτερη χώρα».

Ερωτηθείς σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα και τις ηχογραφημένες συνομιλίες για το επίμαχο ζήτημα, τόνισε ότι πρέπει να γίνει διερεύνηση σε βάθος, χαρακτηρίζοντας «τραγικό να συμβαίνει αυτό που ακούστηκε». Εάν όντως συνέβησαν όλα αυτά, πρόσθεσε, «πρέπει να μπει βαθιά το μαχαίρι στο κόκκαλο».

Νωρίτερα, ο κ. Πατούλης προσερχόμενος στο μνημόσυνο, αναφερόμενος στα γεγονότα της ημέρας της καταστροφής στο Μάτι, έκανε λόγο για πλήρως ανοργάνωτο κράτος και «κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο από αστυνομία, πυροσβεστική, περιφέρεια Αττικής, κράτος». Διαβεβαίωσε ότι «πλέον έχουμε μια σοβαρή Πολιτική Προστασία», ως Περιφέρεια Αττικής και ότι «θωρακίζουμε καθημερινά το λεκανοπέδιο προκειμένου να μην ζήσουμε πάλι παρόμοιες εφιαλτικές στιγμές». Τέλος, εξέφρασε «ντροπή για όλες αυτές τις αποκαλύψεις των εκβιασμών που μαθαίνουμε τις τελευταίες ημέρες» και ζήτησε «σε αυτό το Εθνικό πένθος, να δείξουμε ότι έχουμε μια σοβαρή Δικαιοσύνη, για να τιμήσουμε τους 102 συμπολίτες μας που χάσαμε».