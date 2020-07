Κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Κερατέα.



Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της οδού Μάνου Λοΐζου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 15 οχήματα, το Μ.Ε.Τ.Π.Ε. και δύο ελικόπτερα.



Επίσης, συνδράμουν και εθελοντές πυροσβέστες.