Life

H Κάιλι Μινόγκ... χορεύει “Disco” στο νέο της άλμπουμ (βίντεο)

Ποτε θα κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ, δύο χρόνια μετά απο το προιηγούμενο.

Η «θεά» της ποπ Κάιλι Μινόγκ (Kylie Minogue) ανακοίνωσε ότι το νέο της άλμπουμ, «Disco», θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου.

«Περιμένετε να πω κάτι;», έγραψε η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το νέο μου άλμπουμ "Disco" κυκλοφορεί στις 6 Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία από το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα)», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ κυκλοφόρησε το σινγκλ «Say Something» που θα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της ποπ σταρ.

Μαζί με την ανάρτηση δημοσίευσε κι ένα σύντομο βίντεο με το εξώφυλλο του «Disco», στο οποίο εμφανίζεται μια υπέρλαμπρη Κάιλι με αναφορές στην δεκαετία του 1970.

Το «Disco» θα είναι το 15ο στούντιο άλμπουμ της Κάιλι Μινόγκ και το πρώτο μετά από το «Golden» που κυκλοφόρησε το 2018.