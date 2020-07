Κοινωνία

Αναχώρησαν για τη Γερμανία ακόμα 85 αιτούντες άσυλο

Πρόκειται για 85 παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας μαζί με μέλη των οικογενειών τους...

Αναχώρησε σήμερα το πρωί από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μία ακόμα ομάδα αιτούντων άσυλο, 85 αυτήν τη φορά παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας μαζί με μέλη των οικογενειών τους, από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των ελληνικών νησιών για τη Γερμανία.

Υπενθυμίζεται ότι η Γερμανία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, έχει συμφωνήσει να υποδεχτεί 243 παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και προέρχονται από τις δομές των νησιών της Ελλάδας, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

Τα παιδιά και τις οικογένειές τους αποχαιρέτησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, ο Πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα, κ. Ernst Reichel, και η Ειδική Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, κα Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Ο κ. Κουμουτσάκος δήλωσε μετά την αναχώρηση: «Πραγματοποιείται σήμερα η αποστολή μετεγκατάστασης ανηλίκων, αυτήν τη φορά άρρωστων μικρών παιδιών στη Γερμανία. Είναι μέρος αυτού του μεγάλου προγράμματος που έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιούμε με τη συνεργασία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υποστήριξης Ασύλου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και διμερώς με τη Γερμανία. Είναι μια ξεχωριστή ημέρα, διότι τα μικρά παιδιά που είδατε είχαν πραγματική ανάγκη φροντίδας, υγείας και περίθαλψης. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Γερμανία, γιατί δίνει τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, να περάσουν σε μία άλλη φάση της ζωής τους και να έχουν μια ελπίδα, την ίδια στιγμή που μειώνεται το βάρος που φέρει η Ελλάδα ως χώρα πρώτης γραμμής. Αυτό το ισχυρό μήνυμα μιας πραγματικής, εφαρμοσμένης στην πράξη αλληλεγγύης, με ανθρωπιά, αλλά και αποφασιστικότητα είναι αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη. Είναι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα, για να αντιμετωπίσει τη μεταναστευτική πρόκληση. Θέλω να τονίσω τη σημασία αυτής της πολύ αποτελεσματικής συνεργασίας και να ευχαριστήσω την Πρεσβεία της Γερμανίας στην Ελλάδα και φυσικά την κυβέρνηση της Γερμανίας, με την οποία έχουμε αυτήν την πολύ στενή και αποδοτική συνεργασία».

Από την πλευρά του ο Πρέσβης κ. Reichel δήλωσε ότι: «Είμαι πολύ χαρούμενος που η κοινή προσπάθεια Ελλάδας και Γερμανίας να μετεγκαταστήσουμε παιδιά από τα νησιά, στη βάση της ανθρωπιστικής βοήθειας, στη Γερμανία συνεχίζεται σήμερα. Αυτή είναι μια έκφραση της αλληλεγγύης μας προς την Ελλάδα στη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει στο μεταναστευτικό. Είμαι περήφανος για τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει η Γερμανία στη μετεγκατάσταση παιδιών. Άλλες εκφράσεις της αλληλεγγύης μας είναι η σημαντική υλική υποστήριξη που παρέχουμε και το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε με την Ελλάδα για τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, το οποίο είναι η βασική αιτία της σημερινής κατάστασης. Σχετικά με τη μετεγκατάσταση παιδιών, μπορεί να θυμάστε ότι τον Απρίλιο, εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού, υπήρξε μια πρώτη μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων. Σήμερα, αναχωρεί άλλη μια ομάδα ανηλίκων, που χρειάζονται υγειονομική περίθαλψη, συνοδευόμενοι από τις οικογένειές τους. Περισσότερες τέτοιες μεταφορές θα ακολουθήσουν με ταχύ ρυθμό, η επόμενη θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιουλίου. Συνολικά, στοχεύουμε στη μετεγκατάσταση 243 άρρωστων παιδιών με τις οικογένειές τους, κάτι το οποίο πιθανόν να ανέλθει συνολικά σε περισσότερα από 900 άτομα. Παράλληλα, έχουν ξαναρχίσει και οι μεταφορές παιδιών στο πλαίσιο των οικογενειακών επανενώσεων, και χαίρομαι και γι’ αυτό. Αυτές είναι περιπτώσεις όπου τα μέλη της οικογένειας διαμένουν ήδη στη Γερμανία. Μια τέτοια μεταφορά προς τη Γερμανία αναμένεται στις 30 Ιουλίου. Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της μεταφοράς σήμερα, αλλά ιδιαίτερα τον Αναπληρωτή Υπουργό, κ. Κουμουτσάκο, και την ομάδα του. Έχουμε πραγματικά μια εξαιρετική συνεργασία».