Πολιτική

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: παραληρήματα θρησκευτικού και εθνικιστικού φανατισμού

Με ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δίνει σκληρή απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις Ακσόι!

Σκληρή απάντηση στον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι, ο οποίος χαρακτηρίζει τη χώρα μας "κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης", στέλνει η Αθήνα.

Με ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για παραληρήματα θρησκευτικού και εθνικιστικού φανατισμού της σημερινής Τουρκίας.

"Η διεθνής κοινότητα του 21ου αιώνα παρατηρεί έκπληκτη τα παραληρήματα θρησκευτικού και εθνικιστικού φανατισμού της σημερινής Τουρκίας. Έχουν καταδικαστεί και είναι ανάξια απάντησης, ενώ εκθέτουν διεθνώς όλο και περισσότερο αυτούς που τα εκστομίζουν και τα υποκινούν" αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Νωρίτερα ο Ακσόι ζήτησε από την Ελλάδα, με δική του ανακοίνωση, να ξυπνήσει από το όνειρο του Βυζαντίου, στο οποίο βρίσκεται εδώ και 567 χρόνια!