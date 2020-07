Αθλητικά

Με χαμόγελα η απάντηση Αντετοκούνμπο στην “μαϊμού” του Καλέμη

Το μήνυμα που έστειλε ο άσος των Μπακς, μέσω των social media, λίγες ώρες μετά τον σάλο.

«Χρησιμοποιήστε το χαμόγελό σας για να αλλάξετε τον κόσμο. Μην αφήσετε τον κόσμο να αλλάξει το χαμόγελό σας», αναφέρει το ξεχωριστό μήνυμα που επέλεξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να «ανεβάσει» στα προσωπικά του social media, το οποίο συνόδευσε με φωτογραφίες που τον δείχνουν να απολαμβάνει την προπόνηση των Μπακς στο Ορλάντο.

Από πολλούς θεωρήθηκε ότι με αυτόν τον τρόπο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραδίδει μάθημα ήθους και ανωτερότητας, στον Καθηγητή του ΕΚΠΑ, Κ. Καλέμη, ο οποίος τον αποκάλεσε, μεταξύ άλλων, «μαϊμού», προκαλώντας σάλο και αντιδράσεις, μεταξύ άλλων και από την Υπ. Παιδείας.

Οι Μπακς επέστρεψαν χθες στην αγωνιστική δράση επικρατώντας εύκολα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο πρώτο από τα τρία φιλικά προετοιμασίας τους πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Ο «Giannis» αγωνίστηκε για 21 λεπτά και είχε 22 πόντους (8/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/8 βολές), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα ενώ είχε επίσης και 5 φάουλ και 2 λάθη.

Επόμενος αντίπαλος της ομάδας του Μιλγουόκι είναι οι Σακραμέντο Κινγκς