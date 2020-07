Κοινωνία

Ο δημοτικός αστυνομικός που απέτρεψε αρπαγή ανήλικης, μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περιγράφει πώς ακολούθησε τον φερόμενο ως δράστη, τη στιγμή της σύλληψης και το σοκ που υπέστη το κοριτσάκι.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

H οξυδέρκεια ενός πολίτη, η ετοιμότητα στελεχών της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και η άμεση επέμβαση δικυκλιστών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., απέτρεψαν, την αρπαγή ενός ανήλικου κοριτσιού.

«Κάναμε έλεγχο σε κατάστημα στην πλατεία Αριστοτέλους και από διπλανό μαγαζί, μας ενημέρωσε ένας εργαζόμενος ότι υπήρχε ένας ύποπτος διάλογος, μεταξύ ενός ενήλικα και ενός κοριτσιού περίπου 8 ετών», εξηγεί ο Πορφύρης Ευσταθιάδης.

Μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, ο ένας από τους δύο δημοτικούς αστυνομικούς που ακολούθησαν τον φερόμενο ως δράστη, περιγράφει όλα όσα συνέβησαν μέχρι την σύλληψη του. «Αμέσως ειδοποιήσαμε την υπηρεσίας μας, ώστε να μας στείλουν συνδρομή μοτοσικλετιστές. Ακολουθήσαμε τον ύποπτο, ο οποίος προχωρούσε παράλληλα με το κοριτσάκι. Τον παρακολουθήσαμε και ήμασταν σε άμεση επικοινωνία με το “100” τηλεφωνικά, ώστε να δίνουμε στίγμα για την πορεία».

Οι δημοτικοί αστυνομικοί ακολούθησαν τον φερόμενο ως δράστη από την Λεωφόρο Νίκης, κινήθηκαν στην οδό Αριστοτέλους, την Τσιμισκή, ενημερώντας το κέντρο της Άμεσης δράσης. Τελικά ο ηλικιωμένος συνελήφθη στην οδό Αγίας Σοφίας.

Η σύλληψη του 63χρονου έγινε πολύ γρήγορα. Μία γυναίκα της Δημοτικής Αστυνομίας προσπάθησε να ηρεμήσει το 10χρονο “αγγελούδι” δίνοντας του χυμό και νερό.

Την ετοιμότητα των δημοτικών αστυνομικών επαίνεσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας: «Συγχαίρω τους δημοτικούς αστυνομικούς μας για τη χθεσινή τους επιτυχία, να αποτρέψουν αρπαγή ανηλίκου. Στόχος μας, κανείς δημότης, κάτοικος και επισκέπτης να μη νιώθει ανασφαλής. Αισθάνομαι υπερήφανος ως Δήμαρχος Θεσσαλονίκης».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος συνταξιούχος είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να προσεγγίσει το κορίτσι, κάνοντάς του δώρα. Ο ίδιος, πάντως, αρνείται όλες τις κατηγορίες. Την Δευτέρα θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.