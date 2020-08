Τεχνολογία - Επιστήμη

ReGeneration: δωρεάν online μαθήματα από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η στρατηγική σύμπραξη με την παγκόσμια online πλατφόρμα εκπαίδευσης Coursera, θα δώσει τη δυνατότητα δωρεάν εκπαίδευσης και πιστοποίησης σε δεκάδες χιλιάδες νέους.

Το ReGeneration, το μεγαλύτερο και πιο πολυσυμμετοχικό πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης και εκπαίδευσης στην Ελλάδα αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους χιλιάδες νέους της χώρας, ειδικά σε μια ιδιαίτερη συγκυρία όπου ο απόηχος της πανδημίας του COVID-19 θα αρχίσει να φέρνει τις πρώτες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το ReGeneration, με το “Skills for Greece 2021” προχωράει στη μεγαλύτερη συνεργασία εκπαίδευσης στην ιστορία του και αξιοποιώντας τη δυναμική του Coursera, της παγκοσμίως κυρίαρχης online πλατφόρμας εκπαίδευσης, και του Workforce Recovery Initiative της πρωτοβουλίας για τον COVID-19, «ξεκλειδώνει» την πρόσβαση σε 3.800 online μαθήματα και 400 εξειδικεύσεις, για δεκάδες χιλιάδες άτομα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε νέους 18-29 ετών ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας να παρακολουθήσουν μαθήματα και να λάβουν πιστοποίηση από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως Stanford, Yale, INSEAD, Imperial College London, κ.ά.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία, ωστόσο, φέρνει ακόμα μια καινοτομία για το πρόγραμμα, αφού για πρώτη φορά, επωφελούμενοι θα μπορούν να είναι και οι σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών της χώρας αλλά και μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω μιας συνεργασίας-ορόσημο με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Με την πρωτοβουλία αυτή, το ReGeneration αποδεικνύει εμπράκτως το όραμά του για δημοκρατικοποίηση των ευκαιριών για τους νέους ανεξαρτήτως ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατεύθυνσης και σηματοδοτεί ακόμη ένα βήμα προς την επίτευξη ενός από τους κύριους στόχους του προγράμματος, την ανάδειξη δεξιοτήτων (up/re skilling) της νέας γενιάς επαγγελματιών, καθώς το επόμενο βήμα της συνεργασίας αυτής θα αφορά στη δημιουργία προγραμμάτων στοχευμένων εκπαιδευτικών «κατευθύνσεων» (learning paths), με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, πάντα σε καίριους τομείς της αγοράς εργασίας όπως η τεχνολογία, ο τουρισμός κ.ά.

Ο Πάνος Μαδαμόπουλος-Μοράρης, συνιδρυτής του ReGeneration, αναφέρθηκε στη μεγάλη αυτή συνεργασία: «Χτίσαμε το ReGeneration το 2014 εν μέσω οικονομικής κρίσης και με όραμα να δημοκρατικοποιήσουμε την πρόσβαση στην ευκαιρία για τους νέους, ώστε να τους βοηθήσουμε να μπορούν να ονειρευτούν ένα καλύτερο μέλλον.

O αντίκτυπος του COVID-19 έχει κάνει το διακύβευμα της αποστολής μας ακόμα πιο πιεστικό. Κι ενώ αφενός έχουν επιταχυνθεί οι εξελίξεις γύρω από τις ψηφιακές δεξιότητες και τις θεματικές του μέλλοντος της εργασίας (Future of Work), αφετέρου επιτείνονται επικίνδυνα οι κοινωνικές ανισότητες που αφορούν κυρίως την ίση πρόσβαση στην ευκαιρία για νέους πτυχιούχους.

Στο πλαίσιο αυτό, εντατικοποιούμε τις προσπάθειές μας στη μεγάλη μάχη απέναντι στην υποαπασχολησιμότητα και την ανεργία, με σύμμαχο το Coursera, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα e-learning παγκοσμίως, ενώ παράλληλα είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι καθώς αυτή η πρωτοβουλία μας δίνει τη δυνατότητα για μια νέα και πολύ τιμητική συνεργασία με εκείνους που ξέρουν από μεγάλες μάχες καλύτερα από τον καθένα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και τις στρατιωτικές σχολές της χώρας.

Σχεδόν έξι χρόνια μετά την ίδρυσή μας, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι για το κοινωνικό μας αποτύπωμα στους νέους της χώρας, αλλά και ευγνώμονες προς τους υποστηρικτές μας καθώς χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα ήταν εφικτό. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, προσκαλούμε όποιον πιστεύει στο σκοπό και τον αντίκτυπο του ReGeneration να συμπλεύσει μαζί μας ώστε να κάνουμε ακόμα περισσότερους νέους να μπορούν να ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον!»

«Η πανδημία έχει επηρεάσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως, και από αυτό δεν εξαιρείται η Ελλάδα και οι νέοι της. Η πρόσβαση στις ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί το κλειδί για την προετοιμασία τους για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Στο Coursera, είναι τιμή μας που συνεργαζόμαστε με το ReGeneration, σε μια προσπάθεια να προσφέρουμε στους νέους της Ελλάδας, δωρεάν πρόσβαση σε online μαθήματα που θα τους βοηθήσουν να επανενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας, αλλά και να ξεκινήσουν νέα επαγγελματικά βήματα που θα οδηγήσουν σε επιτυχημένες καριέρες με διάρκεια», αναφέρει ο Jeff Maggioncalda, CEO του Coursera.

Οι άδειες πρόσβασης στα online μαθήματα του Coursera απευθύνονται σε νέους 18-29 ετών, φοιτητές, απόφοιτους, εργαζόμενους και ανέργους -που αυτό το διάστημα έχουν πληγεί περισσότερο από ποτέ- και θα διατεθούν μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, των στρατιωτικών σχολών (σε φοιτητές και μόνιμους αξιωματικούς 18-40 ετών), μέσω του δικτύου των συνεργαζόμενων εταιρείων του ReGeneration, αλλά και μέσω καμπάνιας ενημερώσης. Τα μαθήματα άπτονται κατηγοριών όπως engineering, business, data science κλπ και χωρίζονται σε εβδομαδιαίες ενότητες. Η πρόοδος στο κάθε μάθημα αξιολογείται με κουίζ και ομαδικές εργασίες, ενώ οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, λαμβάνουν πιστοποίηση από το εκάστοτε πανεπιστήμιο.

Οι εγγραφές στα online μαθήματα ενδιαφέροντος πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30/9/2020.

Κατόπιν εγγραφής, η πρόσβαση στα μαθήματα θα ισχυει έως 31/12/20.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση ενδιαφέροντος, πατήστε ΕΔΩ