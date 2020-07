Κόσμος

Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την Ουγγαρία (εικόνες)

Κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων, ενώ ολόκληρα χωριά έχουν αποκλειστεί!

Σε μια απέραντη θάλασσα μετατράπηκαν πολλές περιοχές της Ουγγαρίας, λόγω την πλημμυρών που προκάλεσαν οι καταρrακτώδεις βροχές που έπληξαν τη χώρα.

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι κομητείες Somogy και Zala, ενώ πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στο Surdon. Η περιοχή Segesd αποκλείστηκε λόγω της υψηλής στάθμης του νερού, ενώ γίνονται προσπάθειες να ανοίξουν οι δρόμοι.

Η αστυνομία έκλεισε κι άλλους δρόμους λόγω της ορμητικής ροής των υδάτων, ενώ σε πολλά χωριά το νερό φτάνει τη μέση του δρόμου.

Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σε πολλά μέρη της χώρας η βροχή δεν έχει σταματήσει ακόμα.