Πρίγκιπας Χάρι: Οι συστάσεις του αδελφού του για τη Μέγκαν “ξεχείλισαν το ποτήρι”

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε προδημοσίευση του βιβλίου “Finding Freedom”.

Ο Πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας προσβλήθηκε από τη συμπεριφορά του αδελφού του, Ουίλιαμ, όταν εκείνος τον συμβούλευσε «να πάρει όσο χρόνο χρειάζεται για να γνωρίσει αυτό το κορίτσι», την εποχή που άρχιζε να συναναστρέφεται με τη Μέγκαν Μάρκλ, υποστηρίζουν οι συγγραφείς ενός νέου βιβλίου.

Ο Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν, έχουν δηλώσει πως δεν συμμετείχαν στη συγγραφή του βιβλίου “Finding Freedom”, τονίζοντας πως δεν έχουν παραχωρήσει συνέντευξη για τη βιογραφία τους, που παρουσιάζεται από τους Times του Λονδίνου.

Το βιβλίο τεκμηριώνει, ανατρέχοντας σε διάφορες πηγές, την εποχή που ξεκινούσε το ειδύλλιο Χάρι-Μέγκαν και ο Ουίλιαμ ήθελε να βεβαιωθεί πως η Αμερικανίδα ηθοποιός είχε τις… ορθές προθέσεις, αναφέρει το δημοσίευμα των Sunday Times.

«Μην αισθάνεσαι πως πρέπει να βιασθείς», τόνισε ο Ουίλιαμ στον Χάρι, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το βιβλίο. «Πάρε όσο χρόνο θέλεις για να γνωρίσεις αυτό το κορίτσι.»

Οι Sunday Times αναφέρουν πως ο Χάρι εξέλαβε ως αλαζονική τη συμπεριφορά του αδελφού του, και πως δεν ένιωθε πλέον ότι χρειάζεται να τον φροντίζουν.

Το ζευγάρι Χάρι και Μέγκαν και ο γιος τους, ο Άρτσι, ζουν πλέον στο Λος Άντζελες, αφού αποποιήθηκαν τα βασιλικά τους αξιώματα, τον Μάρτιο για να ξεκινήσουν νέα καριέρα. Τον Ιανουάριο ανακοίνωσαν σχέδια για μια πιο ανεξάρτητη ζωή και για τη χρηματοδότησή τους από άλλες πηγές κι όχι από το παλάτι.