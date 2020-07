Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Η Φλόριντα ξεπέρασε τη Νέα Υόρκη σε κρούσματα

Παρά την έξαρση των κρουσμάτων, όμως, η νοτιοανατολική αμερικανική πολιτεία είναι όγδοη στην εθνική λίστα με τα θύματα.

Η Φλόριντα έγινε σήμερα η δεύτερη πολιτεία, μετά την Καλιφόρνια, που ξεπέρασε τη Νέα Υόρκη, τη χειρότερα πληγείσα πολιτεία στην αρχή της επιδημίας του νέου κορονοϊού στις ΗΠΑ, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters.

O συνολικός αριθμός των κρουσμάτων της COVID-19 στη Φλόριντα αυξήθηκε κατά 9.300 για να ανέλθει στις 423.855 την Κυριακή, μία μόλις θέση πίσω από την Καλιφόρνια, που τώρα είναι η πρώτη στη χώρα με 448.497 κρούσματα. Η Νέα Υόρκη είναι στην τρίτη θέση με 415.827 κρούσματα.

Ωστόσο, η Νέα Υόρκη έχει καταγράψει τους περισσότερους θανάτους από οποιαδήποτε άλλη αμερικανική πολιτεία, περισσότερους από 32.000. Η Φλόριντα είναι στην όγδοη θέση, με σχεδόν 6.000 θανάτους.

Κατά μέσο όρο, η Φλόριντα έχει καταγράψει περισσότερα από 10.000 κρούσματα ημερησίως τον Ιούλιο, η Καλιφόρνια 8.300 κρούσματα ημερησίως και η Νέα Υόρκη 700 κρούσματα.

Η απότομη αύξηση στη Φλόριντα συνεχίζεται, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης, Ρον ΝτεΣάντις, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση μάσκας και ότι τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν τον Αύγουστο.

Αντίθετα, η πολιτεία της Νέας Υόρκης έχει καταφέρει να θέσει υπό έλεγχο τον ιό, με τα καταστήματα και τα εστιατόρια να είναι κλειστά και η χρήση μάσκας υποχρεωτική.

Η αύξηση των κρουσμάτων καταγράφεται επίσης την ώρα που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει να ανοίξουν τα σχολεία το φθινόπωρο, παρά τις ανησυχίες δασκάλων και οικογενειών, ότι τα παιδιά μπορεί να προσβληθούν ή να μεταδώσουν τη νόσο εάν επιστρέψουν στην τάξη τους.

Μετά τη Φλόριντα, το Τέξας έχει τα περισσότερα συνολικά κρούσματα κορονοϊού που ανέρχονται σε 391.000. Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, δήλωσε ότι η έλευση του κυκλώνα Χάνα, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς σάρωσε μια περιοχή της πολιτείας που έχει πληγεί περισσότερο από τον κορονοϊό.

Περισσότεροι από 146.000 Αμερικανοί έχουν χάσει τη ζωή τους από την COVID-19 - σχεδόν το ένα τέταρτο του παγκοσμίου συνόλου - και υπάρχουν σχεδόν 4,2 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα.