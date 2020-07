Κοινωνία

Πυροβόλησαν τον Στέφανο Χίο

Στο νοσοκομείο ο δημοσιογράφος. Οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό και την κατάστασή του.

Άγνωστοι πυροβόλησαν τα ξημερώματα τον δημοσιογράφο Στέφανο Χίο έξω από το σπίτι του στα Βριλήσσια και τον τραυμάτισαν.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες από πηγές προσκείμενες στην αστυνομία, ο δημοσιογράφος την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του, λίγο μετά τις 03:00, δέχθηκε μία σφαίρα στον λαιμό και άλλη μία στα πλευρά, ενώ άλλες βολίδες έχουν καρφωθεί στο αυτοκίνητό του. Οι δράστες διέφυγαν αφού τον πυροβόλησαν.

Ο Στέφανος Χίος διακομίστηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο και κατόπιν στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται.