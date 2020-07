Οικονομία

#ONEMAKESTHEDIFFERENCE: νέο project της illycaffe για το πλαστικό

Στόχος η χρήση 175 τόνων λιγότερου πλαστικού ανά έτος και ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2023.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας:

"Η illycaffe παρουσιάζει το CSR project #ONEMAKESTHEDIFFERENCE (καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά), τη νέα πρωτοβουλία που αποτελεί μέρος του παγκόσμιου της σχεδίου βιωσιμότητας και που θα οδηγήσει την εταιρεία σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2033: το πρώτο βήμα είναι η εξάλειψη 175 τόνων πλαστικού ανά έτος.

Με το #ONEMAKESTHEDIFFERENCE, η illycaffe επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του brand illy για ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, ικανό να βρίσκει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.

Ξέρουμε ότι οι προκλήσεις που παρουσιάζονται στην προσπάθεια για έναν πιο βιώσιμο κόσμο μπορούν να ξεπεραστούν μόνο μέσω της συνεργασίας. Έτσι, η Illycaffe εγκαινιάζει μια νέα πρωτοβουλία, που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2020, προκειμένου να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο η βιώσιμη ποιότητα συμβάλλει στην προστασία και τη βελτίωση της ευημερίας του πλανήτη, αλλά και για να υπενθυμίσει στους καταναλωτές ότι οι ενέργειες όλων μας μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Χρησιμοποιώντας τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες και την έρευνα που εφαρμόζεται σε πρώτες ύλες και διαδικασίες παραγωγής, η illycaffe έχει υλοποιήσει ένα πολυετές πρόγραμμα για την ανάπτυξη προϊόντων που είναι όλο και πιο φιλικά προς το περιβάλλον και εκπροσωπείται από το hashtag #ONEMAKESTHEDIFFERENCE.

Από τον Ιούλιο του 2020, τα νέα είδη μιας χρήσης που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, ξεκινώντας με το ανακυκλώσιμο ποτήρι, θα είναι διαθέσιμα στα καφέ illy, στα ιδιόκτητα καταστήματα της Illycaffe και στα κανάλια πώλησης. Η χρήση αυτών των ποτηριών μιας χρήσης θα επιτρέψει τη μείωση της χρήσης πλαστικού κατά 175 τόνους ανά έτος.

Τον Οκτώβριο θα κυκλοφορήσει στην αγορά και η νέα μηχανή καφέ X1 για ατομικές μερίδες και αλεσμένο καφέ, η οποία διαθέτει τεχνολογία που της επιτρέπει να ετοιμάζει αμέσως τον καφέ, τον ατμό και το ζεστό νερό, εξαλείφοντας τους χρόνους αναμονής για την επίτευξη της σωστής θερμοκρασίας. Μετά από κάθε χρήση, η μηχανή μπαίνει αμέσως σε κατάσταση αναμονής, εξασφαλίζοντας έτσι σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτή η μηχανή συνδυάζει επίσης δύο μεθόδους παρασκευής καφέ που είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες: τις νέες χάρτινες ατομικές μερίδες ESE που είναι κατάλληλες για κομποστοποίηση και τον αλεσμένο καφέ. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή της μηχανής επιλέχθηκαν μετά από προσεκτική έρευνα με σκοπό να διαρκεί στον χρόνο. Ακόμα και η συσκευασία ακολουθεί όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Τα επόμενα χρόνια, η πρωτοβουλία #ONEMAKESADIFFERENCE θα συνεχίσει να αναπτύσσει και άλλα βιώσιμα προϊόντα, έτσι ώστε να προσφέρει λύσεις που ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις ανάγκες των καταναλωτών, χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους υλικών και ενέργειας, με αποτέλεσμα τον χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

«Θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον μαζί με τους καταναλωτές μας –εξηγεί ο Massimiliano Pogliani, Διευθύνων Σύμβουλος της illycaffe– εφαρμόζοντας μια προσέγγιση συνεχούς βελτίωσης, η οποία μας κάνει να ξεχωρίζουμε πάνω από 80 χρόνια τώρα, γνωρίζοντας ότι κάθε μέρα και κάθε ενέργειά μας έχει σημασία, και ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Το #ONEMAKESADIFFERENCE σηματοδοτεί επίσημα την έναρξη μιας σειράς πρωτοβουλιών για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου μας να έχουμε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μέχρι την 100ή επέτειο από την ίδρυση της illycaffe.»

Εμπνευσμένη από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η illycaffe επιδιώκει την οικονομική βιωσιμότητα μέσω της κατανομής της παραγόμενης αξίας της, την κοινωνική βιωσιμότητα μέσω της προσωπικής ανάπτυξης και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω του σεβασμού του οικοσυστήματος, που μεταφράζονται στις αρχές της αποφυγής της ρύπανσης και της σπατάλης και της χρήσης ανανεώσιμων πόρων. Η ικανότητα να κινηθούμε προς μια κοινωνία απαλλαγμένη από τον άνθρακα, όπου οι επιχειρήσεις και κάθε άτομο ξεχωριστά μπορούν να κάνουν τη διαφορά, αντιπροσωπεύει ένα θεμελιώδες βήμα για την εταιρεία. Το project #ONEMAKESADIFFERENCE, το οποίο επίσης ευαισθητοποιεί και ενημερώνει σχετικά με τη διαφορά που μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να βελτιώσει την υγεία του πλανήτη μας, αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου".