Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει κόκκινο» ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόβλεψη και οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριο ουρανό αναμένουμε την Τρίτη, αρχικά σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει, με πιθανότητα να εκδηλωθούν σποραδικές μπόρες στα βουνά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 17 έως 37 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 19 έως 38 και νοτιότερα από 22 ως 35 βαθμούς Κελσίου.

Βοριάδες 3 με 5 θα πνέουν σε όλη τη χώρα, ενώ στο βόρειο Ιόνιο και τα ανατολικά έως 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7, τοπικά έως 8 μποφόρ.

Ο καιρός σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

«Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, στις ζώνες καλλιέργειας των μηλοειδών (μεσοπρώιμη και όψιμη), στο δίκτυο παγίδευσης με φερομόνες φύλου, οι συλλήψεις της καρπόκαψας, εμφανίζουν αύξηση το τελευταίο διάστημα.

Το Περιφερειακό Κέντρο συνιστά να συνεχιστεί η προστασία των καρπών με ενδεικτικές ημερομηνίες επέμβασης: 24 – 26 Ιουλίου.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων».

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: