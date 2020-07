Κοινωνία

Ιερέας για διακοπή λειτουργίας: η πιστή με την μάσκα ήταν σαν καρναβάλι

Τι λέει ο ιερομόναχος για το περιστατικό που προκάλεσε σάλο στην περιοχή του, μιλώντας για “παγκόσμια συνωμοσία”. Οργή από την κόρη της ηλικιωμένης.

«Υπάρχει παγκόσμια δικτατορία του Αντίχριστου μέσω του ΠΟΥ… Αφού οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να περάσουν κάποια πράγματα με δημοκρατία, τα περνάνε με δικτατορία», δήλωσε ο πατήρ Ιγνάτιος, ο οποίος διέκοψε τη λειτουργία το πρωί της Κυριακή, επειδή μια 74χρονη πιστή φορούσε μάσκα, στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου, στην Εορδαία.

Ο ιερωμένος, μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι ο κορονοϊός είναι ένα ψέμα και ότι «δεν πρόκειται για πανδημία. Στην Ελλάδα πέθαναν 200 άτομα, για τους οποίους πολλοί πληρώθηκαν για να πουν, “πέθανε ο πατέρας μου, που ήταν 90 χρονών από κορονοϊό”. Σε ψέματα στηρίζονται».

Αναφορικά με το περιστατικό με τη μάσκα και την πιστή, υποστήριξε: «Όταν την είδα με τη μάσκα, νόμιζα ότι είχαμε καρναβάλια. Καρναβάλι δεν είναι αυτός που φοράει μάσκα;» και πρόσθεσε: «Είναι ιερός ο χώρος εντός της εκκλησίας, δεν χρειάζονται μάσκες. Εδώ κατοικεί ο Θεός. Ο Θεός θεραπεύει. Είναι προσβολή για τον χώρο η μάσκα μέσα στον ναό».

O ιερομόναχος απευθύνθηκε στην 74χρονη, που φορούσε μάσκα προστασίας, λέγοντας της «δεν θέλω καρναβάλια μέσα στην εκκλησία μου». Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozanimedia, η 74χρονη αρνήθηκε να αποχωρήσει, παρά και τη σχετική προτροπή του επιτρόπου. Εντύπωση προκαλεί και η στάση των υπόλοιπων πιστών, καθώς φαίνεται να μην υπήρξε αντίδραση στην επίθεση του ιερομόναχου.

Ο Ιγνάτιος που φέρεται να λειτουργεί αυτόνομα από την Αρχιεπισκοπή και τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τον κορονοϊό αναφέρθηκε με σκληρό τόνο και στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, λέγοντας «ο Ιερώνυμος πιστεύει στον κορονοϊό γιατί δεν πιστεύει στον Θεό», καταλήγοντας «ο ΠΟΥ βρήκε ένα ιό και προσπαθεί να επιβάλει μία παγκόσμια δικτατορία».

Σε ανάρτησή της στο Facebook η Στεργιανή Γάκη, κόρη τη 74χρονης, σημείωσε: «Σε αυτόν λοιπόν τον “ιερέα” που με περισσή αγένεια και αλαζονεία αποκάλεσε καρναβάλι την 74χρονη μητέρα μου επειδή επέλεξε ούσα σκεπτόμενη και υπεύθυνη, να φορά μάσκα στην σημερινή λειτουργία, ας του πει κάποιος πως τον πληρώνω και εγώ δουλεύοντας κοπιωδως και αποδίδοντας με συνέπεια τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και υπάρχει εκεί για να μεταλαμπαδευσει την αγάπη του Θεού στις ψυχές και στις ζωές μας. Και πείτε του επίσης πως ο οίκος του Θεού από τον οποίον έδιωξε σήμερα την μητέρα μου, είναι χώρος που ψυχές, μυαλά και χαρακτήρες σαν τον δικό του δεν θα έπρεπε να πλησιάζουν….μόνο ντροπή και θλίψη… μεσαίωνας».