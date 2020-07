Πολιτική

Συνεκπαίδευση ελληνικών δυνάμεων με την ομάδα κρούσης από το αεροπλανοφόρο Αϊζενχάουερ (εικόνες)

Επί τέσσερις ημέρες, “όργωσαν” τις θάλασσες και “έσχισαν” τον αέρα, κάνοντας επίδειξη δύναμης και ετοιμότητας.

Όπως αναφέρεται από το Υπ. Άμυνας, "από την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 κατόπιν σχεδιασμού και οργάνωσης από το ΓΕΕΘΑ και καθορισμού λεπτομερειών εκτέλεσης από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, Μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού ενσωματώθηκαν στη Δύναμη Κρούσης του Αεροπλανοφόρου USS DWIGHT D. EISENHOWER (Carrier Strike Group, CSG) κατά τον πλου του στην Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειο, με σκοπό την προαγωγή του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ".

"Κατά τη διάρκεια της αποστολής συνοδείας και στο πλαίσιο συνεκπαίδευσης μέσων και Μονάδων των δύο χωρών, υλοποιήθηκε αριθμός συναφών τεχνικών αντικειμένων με τη συμμετοχή Φρεγάτας και Υποβρυχίου του Πολεμικού Ναυτικού. Επιπρόσθετα, αριθμός αεροσκαφών της ΠΑ εκτέλεσε εκπαίδευση εναέριας μάχης με τα αεροσκάφη του Αεροπλανοφόρου σε ρόλο τόσο επιτιθέμενου όσο και αμυνόμενου, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας εκτελέσθηκαν πυρά Δυτικά Κρήτης και στο Πεδίο Βολής ΚΑΡΑΒΙΑ. Η συνοδεία – συνεκπαίδευση θα ολοκληρωθεί κατά τις βραδινές ώρες της 27ης Ιουλίου 2020", αναφέρει το ΥΕΘΑ.