Κορονοϊός - Κρουαζιέρα: άνοιγμα στην Ελλάδα, με αυξημένα υγειονομικά μέτρα

Επιφυλάξεις εκφράζει η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποδεχθεί την κρουαζιέρα, σύμφωνα πάντα με τους υγειονομικούς κανόνες που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας για τη διαχείριση κρουσμάτων COVID - 19. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύθηκε και η σχετική κοινή υπουργική απόφαση στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι επαγγελματικές δραστηριότητες που απελευθερώνονται από τα περιοριστικά μέτρα του COVID-19.

Στο άρθρο 29 της απόφασης, ορίζεται ότι η χρονική της διάρκεια, στο σύνολό της, εκτείνεται μέχρι την 4η Αυγούστου. Αυτό αποτελεί μια καθιερωμένη διαδικασία που εφαρμόζεται στην εν λόγω απόφαση από τότε που άρχισε η απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ανησυχία ως προς την παράτασή της για το προσεχές χρονικό διάστημα. Αν υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στο μέλλον, αυτή θα οφείλεται αποκλειστικά σε τυχόν νέα επιδημιολογικά δεδομένα.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας, Θεόδωρος Κόντες, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εφαρμογή των σχετικών πρωτοκόλλων για την κρουαζιέρα δεν σημαίνει ότι θα γίνει επανεκκίνηση της κρουαζιέρας στη χώρα μας από 1ης Αυγούστου, καθώς χρειάζεται μεγάλος χρόνος προετοιμασίας για τα πληρώματα αλλά και για τις εταιρείες. Σε ερώτηση αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προγραμματισμένοι πλόοι κρουαζιεροπλοίων για την Ελλάδα, ο κ. Κόντες ανέφερε ότι ορισμένες μικρές εταιρείες έχουν ανακοινώσει ότι μπορεί να ξεκινήσουν μικρές κρουαζιέρες τριήμερες η τετραήμερες, χωρίς ωστόσο να πιάνουν λιμάνια της Ελλάδας, αλλά να πραγματοποιούν μονάχα θαλάσσια περιήγηση εν πλω και επιστροφή στο λιμάνι από όπου εκίνησαν, λόγω των αυξημένων μέτρων για προστασία των επιβατών.

Αναφορικά με τις μεγάλες εταιρείες κρουαζιεροπλοίων, ο κ. Κόντες τόνισε ότι νωρίτερα από το Σεπτέμβριο δεν υπάρχει καμία εταιρεία που να έχει ανακοινώσει την έναρξη δρομολογίων.

Δείτε τις σχετικές οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας για τον κλάδο της κρουαζιέρας: