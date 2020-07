Κόσμος

Περού: Εκατοντάδες κορίτσια εξαφανίστηκαν στην καραντίνα

«Συναγερμός» για τα ανήλικα κορίτσια που έχουν χαθεί τους τελευταίους μήνες.

Πάνω από 900 γυναίκες, το 70% εκ των οποίων ανήλικες και μικρά κορίτσια, εξαφανίστηκαν χωρίς κανένα ίχνος στο Περού τους τρεισήμισι μήνες ισχύος των μέτρων περιορισμού για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, αριθμός που καταγράφει πολύ ανησυχητική άνοδο, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο Συνήγορος του Λαού, ανεξάρτητη αρχή αρμόδια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πριν από την επιβολή της καραντίνας, στη χώρα των Άνδεων καταγράφονταν πέντε εξαφανίσεις γυναικών και κοριτσιών την ημέρα κατά μέσον όρο, αλλά ο αριθμός τους αυξήθηκε σε οκτώ αυτή την περίοδο.

«Από την 16η Μαρτίου ως την 30ή Ιουνίου, έχουν καταγραφεί 915 εξαφανίσεις γυναικών», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ελιάνα Ρεβογιάρ, αρμόδια για τα δικαιώματα των γυναικών στην αρχή.

«Πρέπει να μάθουμε τι τους συνέβη», υπογράμμισε ο Ουάλτερ Γκουτιέρες, ο επικεφαλής της αρχής, στο ραδιοφωνικό δίκτυο RPP.

«Μικρά κορίτσια και έφηβες αντιπροσωπεύουν το 70% των γυναικών που εξαφανίστηκαν», διευκρίνισε.

Αν και ορισμένες επανεμφανίστηκαν, ελλείψει εθνικής βάσης δεδομένων της αστυνομίας δεν είναι δυνατό να ειπωθεί με ακρίβεια πόσες συνεχίζουν να αγνοούνται.

Κάποιοι «προβάλλουν αντίσταση από πλευράς αστυνομίας να ερευνώνται αυτές οι υποθέσεις. Ζητάμε να δημιουργηθεί εθνικό μητρώο για τους εξαφανισμένους», σημείωσε η Ρεβογιάρ.

Το 2019, διαπράχθηκαν τουλάχιστον 166 γυναικοκτονίες στο Περού. Περίπου μία στις δέκα αρχικά καταχωρίστηκε στα αρχεία της αστυνομίας ως εξαφάνιση.

Το Περού κατατάσσεται στη δεύτερη θέση στην περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 (πάνω από 384.000), πίσω μόνο από τη Βραζιλία, και στην τρίτη θέση ως προς τον αριθμό των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 (πάνω από 18.000), πίσω από τον γίγαντα της Λατινικής Αμερικής των 212 εκατομμυρίων κατοίκων και το Μεξικό των 127 εκατομμυρίων κατοίκων.