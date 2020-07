Πολιτική

Κεραμέως: με πλήρη σύνθεση το άνοιγμα των σχολείων τον Σεπτέμβριο (βίντεο)

Τα δύο σενάρια για τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων τη νέα χρονιά λόγω κορονοϊού. Τι είπε για τα ιδιωτικά σχολεία και τον εκπαιδευτικό που εξύβρισε τον Αντετοκούνμπο.

Δύο είναι τα σενάρια για τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων από τις 7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας.

Η Νίκη Κεραμέως, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” εξήγησε ότι τα σχολεία, λόγω κορονοϊού, θα ανοίξουν είτε σε πλήρη σύνθεση αλλά με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, είτε με εκ περιτροπής διδασκαλία όπως έγινε τον Μάιο.

“Με βάση τα τωρινά δεδομένα το επικρατέστερο σενάριο είναι το πρώτο” τόνισε η υπουργός σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμα ληφθεί απόφαση. “Η απόφαση θα ληφθεί τον Αύγουστο με βάση τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα” πρόσθεσε η κα Κεραμέως.

Η υπουργός επανέλαβε ότι τα παιδιά αρρωσταίνουν λιγότερο και μεταδίδουν πιο δύσκολα τον ιό στους ενήλικες και σημείωσε ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό.

Σχετικά με το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης τόνισε: “Προβλέπει ότι ισχύει για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Τα ιδιωτικά σχολεία, όπως κάθε ιδιωτική επιχείρηση, μπορούν να διαχειριστούν το προσωπικό τους. Απελευθερώνουμε τα ιδιωτικά σχολεία από τον υπέρμετρο κρατικό παρεμβατισμό”.

Η Νίκη Κεραμέως έκανε λόγο για ένα καθεστώς ακόμα πιο προστατευτικό για τους εκπαιδευτικούς και επεσήμανε ότι δίνονται σε εκείνους πρόσθετες δυνατότητες απασχόλησης, όπως σε φροντιστήρια. “Έτσι θα έχουν επιπλέον πηγές εισοδήματος” τόνισε.

Τέλος, για τον εκπαιδευτικό που εξύβρισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σημείωσε ότι ζητήθηκε άμεσα η ανάκληση των καθηκόντων του, ενώ πραγματοποιείται έρευνα για το συγκεκριμένο πρόσωπο και το έργο του ως εκπαιδευτής προσφύγων.