Λέσβος: τετραμελής οικογένεια θετική στον κορονοϊό

Η οικογένεια επέστρεψε πρόσφατα από ταξίδι της στη Γερμανία. Έκλεισε καφετέρια και το Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου.

Σε συναγερμό βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Λέσβος λόγω της εμφάνισης τεσσάρων κρουσμάτων κορονοϊού.

Πρόκειται για τετραμελή οικογένεια που επέστρεψε πρόσφατα από τη Γερμανία, από όπου κατάγεται η μητέρα, και διαμένει στο Πλωμάρι, όπου ελήφθησαν ήδη αυστηρά μέτρα για την αποφυγή διασποράς της νόσου στην κοινότητα.

Ένα από τα μέλη της οικογένειες εργάζεται σε καφετέρια, η οποία έκλεισε, όπως και το Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου, όπου πήγαν τα μέλη της οικογένειας για εξετάσεις.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» υποβλήθηκαν σε τεστ και βρέθηκαν αρνητικοί. Ωστόσο, λίγες μέρες μετά, και ενώ είχαν επιστρέψει στο Πλωμάρι, ο ένας από τους δύο εμφάνισε χαμηλό πυρετό και υποβλήθηκαν εκ νέου σε τεστ, στο οποίο βρέθηκαν και οι δύο θετικοί.

Θετικό ήταν το τεστ και στο 10χρονο παιδί του ζευγαριού, το οποίο δεν είχε ταξιδέψει μαζί τους, αλλά και συγγενής πρώτου βαθμού του άνδρα, ο οποίος εργάζεται σε καφετέρια του Πλωμαρίου και επίσης παρουσίασε συμπτώματα.

Ο ΕΟΔΥ έδωσε εντολή για καραντίνα της οικογένειας και ιχνηλάτηση όλων των επαφών τους, η οποία ξεκίνησε με την συνδρομή της αστυνομίας.