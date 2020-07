Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Άνοδο της θερμοκρασίας προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Οδηγίες από γεωπόνους για τους καλλιεργητές.

Με αίθριο καιρό και με ανεβασμένες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες θερμοκρασίες, από την Τετάρτη και μετά, θα μας αποχαιρετίσει ο Ιούλιος

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ο ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας είναι μία νέα ασθένεια που απειλεί τις καλλιέργειες τομάτας και πιπεριάς στην Ελλάδα Ο Ιός αυτός μεταδίδεται μηχανικά με την επαφή μεταξύ των φυτών, με τις καλλιεργητικές φροντίδες των εργαζομένων (μολυσμένα εργαλεία, ρούχα προσωπικού) με το μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό (φυτωριακό υλικό, σπόρο), με τα έντομα (μεταφορά γύρης με βομβίνους).

Βασική εστία μόλυνσης είναι το έδαφος όταν παραμείνουν σε αυτό μολυσμένα φυτικά υπολείμματα. Στις υπό κάλυψη καλλιέργειες τα σωματίδια του ιού διατηρούνται επί των κατασκευών και στη συνέχεια μεταφέρονται με διάφορους τρόπους στα φυτά και εξαπλώνεται με τις καλλιεργητικές εργασίες (δέσιμο, ξεβλάστημα, συλλογή κλάδευμα, κ.λπ.). Τα συμπτώματα εμφανίζονται στα φύλλα στελέχη και στους καρπούς. Τα συμπτώματα στα φύλλα περιλαμβάνουν χλώρωση. μωσαϊκό, ποικιλοχλόρωση, κατσάρωμα, παραμόρφωση του ελάσματος και περιστασιακά στένωση. Νεκρωτικές κηλίδες μπορεί να εμφανιστούν στους ποδίσκους, μίσχους και κάλυκες.

Στους καρπούς εμφανίζονται καστανοί ή κίτρινοι δακτύλιοι, καστανές περιοχές και ρυτίδωση. Επίσης παρατηρούνται παραμορφώσεις και ανομοιόμορφη ωρίμανση των καρπών. Τα συμπτώματα αυτά καθιστούν τους καρπούς της τομάτας μη εμπορεύσιμους. Τα ασθενή φυτά παρουσιάζουν μειωμένη ανθοφορία και καρπόδεση. Η μείωση κυμαίνεται από 30 έως 70%.

Στην Πιπεριά εμφανίζονται κίτρινες κηλίδες και μωσαϊκό στα φύλλα καθώς και παραμόρφωση του ελάσμ ατος των φύλλων. Οι καρποί της πιπεριάς εμφανίζουν παραμορφώσεις, ανομοιόμορφο χρωματισμό με κίτρινες και καστανές περιοχές και πράσινες ραβδώσεις.

