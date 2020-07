Οικονομία

Ψώνια και διακοπές στον “ρυθμό του κορονοϊού” (βίντεο)

Περιορισμένος ο αριθμός όσων δηλώνουν ότι θα κάνουν διακοπές φέτος, υπό τον φόβο της πανδημίας. Πώς έχει επηρεάσει τον τρόπο και τον όγκο των αγορών μας η εξάπλωση του COVID-19.