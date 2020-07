Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πού είναι υποχρεωτική από σήμερα η μάσκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυστηροποιούνται τα μέτρα μετά την αύξηση των νέων κρουσμάτων.

«Η αύξηση των κρουσμάτων ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι ο ιός είναι ακόμα εδώ και τρέφεται από κάθε λάθος μας, κάθε υπόνοια χαλάρωσης. Το να ανακόψουμε την πορεία του είναι στο χέρι όλων μας, εξαρτάται από τον καθένα από εμάς και αυτά που πρέπει να κάνουμε παραμένουν απλά, τηρούμε πιστά τους κανόνες αυτοπροστασίας και υγιεινής και αποφεύγουμε συναθροίσεις και άσκοπα φαινόμενα συγχρωτισμού που ευνοούν ιδιαίτερα τη διασπορά του ιού», επισήμανε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Ν. Χαρδαλιάς, ανακοινώνοντας ότι στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση μετά από εισήγηση των ειδικών αποφασίζει την υποχρεωτική χρήση μάσκας για προσωπικό και κοινό σε ΔΕΚΟ, τράπεζες, γραφεία εξυπηρέτησης κοινού, καταστήματα τροφίμων (φούρνους, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία), σε καταστήματα λιανικής, σε κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής.

Η χρήση μάσκας παραμένει υποχρεωτική εξίσου στις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς , στα ταξί και στα επαγγελματικής χρήσης οχήματα για τους επιβάτες και τον οδηγό, στα σούπερ μάρκετ για εργαζόμενους και καταναλωτές. Η μάσκα παραμένει υποχρεωτική για τους εργαζομένους στα καταστήματα εστίασης ενώ παραμένει ισχυρή η σύστασή μας για χρήση μάσκας σε όλους τους άλλους κλειστούς χώρους αλλά και σε ανοιχτούς χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός και δεν μπορεί να κρατηθούν αποστάσεις.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, απηύθυνε έκκληση «να τηρούν όλοι πιστά τους νέους κανόνες για τη χρήση μάσκας οι οποίοι έχουν στόχο την προστασία όλων μας». Παράλληλα κατέστησε σαφές ότι η αυστηροποίηση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας δεν γίνεται για τιμωρητικούς λόγους, γίνεται για το συνολικό συλλογικό προληπτικά καλό. «Γιατί ο ιός κυκλοφορεί ανάμεσά μας και οφείλουμε να τηρούμε σχολαστικά όλες τις οδηγίες των ειδικών, ανάμεσα στις οδηγίες και η χρήση μάσκας με την οποία θα χρειαστεί να μάθουμε να ζούμε. Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα γίνονται και θα συνεχίζονται οι έλεγχοι για να διασφαλίσουμε ότι τόσο αυτά όσο και τα υπόλοιπα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας τηρούνται», τόνισε.