Οικονομία

Μητσοτάκης για αναδρομικά: εφάπαξ και σε όλους τους συνταξιούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να γίνει η καταβολή του ποσού. Για κίνηση "στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας", έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός.

Την ιστορική απόφαση των Βρυξελλών για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης εξήρε από βήματος της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνοντας πως αποτελεί απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν «τη δύναμη της Ευρώπης να ξεπερνά διαφορές και να υπηρετεί τελικά κοινά υπερεθνικά ζητούμενα». Κλείνοντας την παρέμβασή του στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για νέες φορολογικές παρεμβάσεις, ανακοίνωσε επίσης ότι η κυβέρνηση θα καταβάλλει μέσα στο 2020 «πλήρως, εφάπαξ και σε όλους τους συνταξιούχους» τα αναδρομικά που τους αναλογούν με βάση την απόφαση του ΣτΕ.

Ιατρικώς σωστή και συμβολικά απολύτως επιβεβλημένη χαρακτήρισε τη χρήση μάσκας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής. Επεσήμανε ότι σχηματικά «βρισκόμαστε σε αυτό που κάποιοι μπορεί να αποκαλούν δεύτερη φάση της πανδημίας», κάνοντας ειδική αναφορά παρ' όλα αυτά στα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας μας που απέχουν από εκείνα άλλων χωρών.

Τόνισε ωστόσο ότι παρά τη σχετικά καλή εικόνα, «είναι απολύτως απαραίτητο να τηρούμε τις συμβουλές των γιατρών και να φοράμε τη μάσκα μας εκεί που οι ειδικοί μας έχουν υποδείξει ότι η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική. Είναι μια μικρή, άβολη στην αρχή συνήθεια η οποία θα πρέπει να γίνει ο κανόνας καθώς έχουμε πια αρκετά ιατρικά δεδομένα τα οποία μας λένε ότι η καθολική χρήση μάσκας αποτρέπει την εξάπλωση του κορονοϊού». Όπως είπε μάλιστα «εμείς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουμε την υποχρέωση να δίνουμε το καλό παράδειγμα». Αστειευόμενος πρόσθεσε ως «παρεμπίπτον θετικό» πως η χρήση της μάσκας περιορίζει τις διακοπές στους ομιλητές «που κι αυτό μπορεί να είναι ευπρόσδεκτο για τη γενικότερη τάξη της συζήτησης».

Αναφερόμενος ειδικά στη συνέχεια στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο χαιρέτισε αρχικά μία διάταξη που όπως είπε δεν συνδέεται ευθέως με το κύριο περιεχόμενό του. «Αποτελεί όμως ένα χρέος τιμής προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, προς μία ολόκληρη γενιά του Ελληνισμού, μία ματωμένη αλλά ηρωική σελίδα της πρόσφατης ιστορίας μας. Σαράντα έξι χρόνια από την εισβολή της Κύπρου, η ελληνική Πολιτεία απονέμει ισόβια σύνταξη στους άνδρες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία στην πρώτη γραμμή. Το οφείλαμε στην εθνική συνείδηση και στην ιστορική μνήμη και το κάναμε».

Ο πρωθυπουργός τόνισε στη συνέχεια ότι είναι η πρώτη παρουσία του στη Βουλή «μετά την ιστορική απόφαση των Βρυξελλών για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Την αντίδραση της Ευρώπης στις συνέπειες του κορονοϊού. Αλλά και την απάντησή της σε όσους έσπευσαν πρόωρα καθώς φάνηκε να αμφισβητήσουν τη δύναμή της να ξεπερνά διαφορές και να υπηρετεί τελικά κοινά υπερεθνικά ζητούμενα». Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για «αδιαμφισβήτητο νικητή» των τετραήμερων διαπραγματεύσεων της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες που ήταν όπως είπε «η ενωμένη και αλληλέγγυα Ευρώπη». Τόνισε ότι «παρά το θόρυβο, τις έντονες διαπραγματεύσεις, τις ενστάσεις που ακούστηκαν, ούτε λεπτό και από κανέναν δεν αμφισβητήθηκε η ουσία του Ταμείου, η έκδοση δηλαδή κοινού χρέους όπου τα μέλη συνεισφέρουν σε βάρος χρόνου ανάλογα με τις δυνατότητές τους αλλά τα έσοδά του κατανέμονται άμεσα ανάλογα με τις ανάγκες τους».

Υπογράμμισε εν τω μεταξύ ότι το Ταμείο Ανάκαμψης «δεν αποτελεί απλώς την αντίδραση της Ευρώπης σε έναν ιό που στοίχισε τη ζωή σε παραπάνω από 100.000 ευρωπαίους συμπολίτες μας και βύθισε την Ευρώπη στη βαθύτερη οικονομική ύφεση της ιστορίας της. Σηματοδοτεί και την πτώση ενός πολιτικού ταμπού που ήταν η ενίσχυση των ευρωπαϊκών κρατών από ένα κεφάλαιο σχηματισμένο σε υπερεθνικό επίπεδο από αμοιβαίες εγγυήσεις. Από την άποψη αυτή ναι, η συμφωνία της 21ης Ιουλίου είναι μία ιστορική στιγμή για την εξέλιξη και την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι τυχαίο συνεπώς ότι αυτές τις μέρες και άλλα κοινοβούλια, το Ισπανικό παραδείγματος χάριν έχει συζήτηση σήμερα για το ίδιο ακριβώς αντικείμενο- συζητούν αυτό το τεράστιο βήμα. Μια χρηματοδότηση 750 δισεκατομμυρίων ευρώ στα κράτη μέλη της. Η Ελλάδα είναι από τις κερδισμένες χώρες της συμφωνίας καθώς οι καθαρές εισροές που θα λάβει είναι οι υψηλότερες στην ευρωζώνη ως ποσοστό του ΑΕΠ και από τις πιο μεγάλες συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν προσθέσουμε και τους πόρους του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου αυτό μεταφράζεται συνολικά σε 72 δισεκατομμύρια, 32 από το νεοσύστατο Ταμείο, 40 περίπου από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατευθυνόμενα πρωτίστως στην κοινή αγροτική πολιτική και στα ταμεία συνοχής και από τα πρώτα αυτά 32 δισεκατομμύρια, 19 τελικά θα αντιστοιχούν σε άμεσες επιδοτήσεις και ακόμα 13 σε ευνοϊκές δανειοδοτήσεις».

Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης, θέλησε να θυμίσει, όπως είπε στην εθνική αντιπροσωπεία ότι «υπήρξαμε από τους πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας» και μίλησε για την πρωτοβουλία συνυπογραφής μαζί με οχτώ ακόμη αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων επιστολής προς τον πρόεδρο Μισέλ ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, με την οποία του ζητούσαν «η Ευρώπη να κάνει αυτό το τολμηρό βήμα». Και πρόσθεσε: «Και αν γυρίσουμε το ρολόι του χρόνου λίγο πίσω -και απευθύνομαι σε όσους καλοπροαίρετα θέλω να πιστεύω άσκησαν κριτική για το εύρος της ευρωπαϊκής παρέμβασης- αν γυρνούσαμε το ρολόι του χρόνου πίσω πριν από τέσσερις μήνες το βήμα αυτό το οποίο έκανε η ευρωπαϊκή οικογένεια θα φάνταζε σε πολλούς ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Και όμως καταλήξαμε πριν από 10 μέρες και μέσα από εξαντλητικές διαβουλεύσεις στην επιτυχία των Βρυξελλών, πιστεύω ότι και εμείς με τον τρόπο μας βάλαμε το δικό μας λιθαράκι, όχι μόνο για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της χώρας, αλλά για να δώσουμε έναν αγώνα για την ανάγκη η Ευρώπη να κάνει συνολικά αυτό το τολμηρό βήμα».

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως «οι στόχοι τους οποίους είχαμε θέσει εξ αρχής ως χώρα ικανοποιήθηκαν στο ακέραιο. Ποιοι ήταν αυτοί: Πρώτον ο προϋπολογισμός του Ταμείου να διαθέτει μια πολύ σημαντική δύναμη πυρός, δεύτερον το μείγμα των χορηγούμενων κεφαλαίων να έχει χαρακτήρα περισσότερων επιδοτήσεων και λιγότερων δανείων. Τρίτον και πολύ σημαντικό η Ευρώπη να κινηθεί γρήγορα στη λήψη αποφάσεων που θα επιταχύνουν την εκταμίευση πόρων ήδη από τις αρχές του 2021. Θυμίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία του Ταμείου για να καλύψουμε δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει και εντός του 2020 και να εκτείνουμε τη διάρκεια του Ταμείου σε τρία χρόνια για να γίνουν οι δεσμεύσεις και σε ακόμα τρία για να γίνουν οι εκταμιεύσεις. Και τέταρτον -και πολύ σημαντικό- η χορήγηση αυτών των κεφαλαίων να μην συνοδεύεται από πρόσθετους αντιαναπτυξιακούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Δεν υπάρχει προφανώς κανένα απολύτως συμπληρωματικό μνημόνιο για την εκταμίευση αυτών των όρων. Οι δε όροι είναι ίδιοι και για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρισκόμαστε τώρα αντιμέτωποι με μία πραγματικά πολύ μεγάλη εθνική πρόκληση και αυτή δεν είναι άλλη από μία διαφορετική αντίληψη στο πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα κεφάλαια. Δεν είναι η πρόκληση η απορρόφηση αυτών των κονδυλίων για να προσφέρουμε μόνο μία πρόσκαιρη ανακούφιση. Το κρίσιμο στοίχημα είναι οι πόροι αυτοί να κατευθυνθούν σωστά σε δράσεις με ουσιαστικό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Με το σωστό μέτρο, το σωστό λόγο, στη σωστή στιγμή και με τον σωστό τρόπο.

Να μετατρέψουμε αυτό το οποίο αποκαλέσαμε NextGenerationEU, σε Νext Generation Hellas. Να μετατρέψουμε, δηλαδή, την κρίση ως μία νέα αφετηρία για τη συνολική κατεύθυνση της χώρας και της οικονομίας της σε ένα περιβάλλον που θα εμπνέει και θα αξιοποιεί όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου μας. Πρώτους από όλα τους νέους μας, προσφέροντας ασφάλεια, καλές δουλειές, φιλόξενη καθημερινότητα και κοινωνική συνοχή. Σε αυτό το πλαίσιο επεξεργαζόμαστε -πιστεύω για πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση και μετά σε αυτή την έκταση και σε αυτό το βάθος- ένα συνεκτικό εθνικό στρατηγικό σχέδιο, για τη βέλτιστη παραγωγική αξιοποίηση αλλά και μόχλευση όλων των διαθέσιμων κεφαλαίων. Η στόχευση και η κατανομή των πόρων δεν θα γίνει αυτή τη φορά όπως είθισται να γίνεται, δηλαδή με ασύντακτες διαδικασίες, καθυστερήσεις στο σχεδιασμό και την απορρόφηση, ποικιλώνυμα πελατειακά συμφέροντα που ερίζουν αδιαφανώς για πόρους σε χαμηλής προστιθέμενης αξίας προγράμματα ή έργα. Το κυβερνητικό σχέδιο θα είναι βασισμένο στις προτάσεις και στις στρατηγικές κατευθύνσεις της Επιτροπής Πισσαρίδη, που ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις, αλλά και έχει κάνει μία ακριβή διάγνωση τόσο των διαχρονικών στρεβλώσεων της οικονομίας μας, όσο όμως και των σημαντικών συγκριτικών της πλεονεκτημάτων».

Όπως αναλυτικά υπογράμμισε: «τους επόμενους δύο μήνες θα γίνει μία εντατική διαβούλευση, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κοινοβουλίου, και σε επίπεδο συζήτησης με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να καταλήξουμε σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες συναινέσεις για να έχουμε μία συνεκτική εθνική πρόταση, την οποία και θα καταθέσουμε προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του μήνα Οκτωβρίου. Θυμίζω ότι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επαρκώς ασφυκτικό. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου οι χώρες πρέπει να έχουν καταθέσει τα εθνικά σχέδια τα οποία στη συνέχεια θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μπορούμε να οδηγηθούμε στην εκταμίευση των πρώτων πόρων εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Κατά συνέπεια είναι μία στιγμή, κύριε Πρόεδρε, μέγιστης εθνικής ευθύνης. Η κυβερνητική πλειοψηφία και η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσουμε να περάσουμε μέσα από μία φάση γρήγορης διαβούλευσης, να ακούσουμε τις απόψεις των κομμάτων, για να διαμορφώσουμε -όπως σας είπα- ένα εθνικό συνεκτικό σχέδιο, το οποίο δεν έχω την απαίτηση προφανώς να βρει σύμφωνα όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, συζήτηση και εντός του Κοινοβουλίου πριν κατατεθεί το εθνικό σχέδιο θα γίνει, έτσι ώστε να δοθεί και η δυνατότητα στη Βουλή και στα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράσουν τις προτάσεις τους, τις απόψεις τους ή ενδεχομένως και τις ενστάσεις τους».

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο ότι «πριν από έναν χρόνο από την ίδια ακριβώς θέση», μιλούσε για το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που εκπλήρωνε μία βασική της τότε προεκλογική δέσμευση. «Τη μείωση του ΕΝΦΙΑ ως μέτρου φορολογικής ανακούφισης αλλά και αναπτυξιακής προοπτικής. Δώδεκα μήνες μετά, είμαι πάλι εδώ για ένα ακόμα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου το δεύτερο έτους της θητείας μας, το οποίο όμως έχει την ίδια στόχευση: Τη σύζευξη φορολογικής δικαιοσύνης με την τόσο απαραίτητη σε αυτή τη συγκυρία οικονομική ανάταξη της χώρας. Μέχρι τώρα η συζήτηση και στην Επιτροπή αλλά και στην Ολομέλεια σε επίπεδο εισηγητών, είναι αναλυτική. Θα κάνω μία πολύ συνοπτική ανακεφαλαίωση, υπογραμμίζοντας ορισμένα άρθρα, ορισμένες προβλέψεις του νομοσχεδίου, που τις θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμες.

Η πρώτη δέσμη παρεμβάσεων του νομοσχεδίου, αφορά φορολογικά κίνητρα. Καθιερώνεται ένα ευνοϊκό καθεστώς για αλλοδαπούς συνταξιούχους, ώστε να μεταφέρουν στην Ελλάδα τη φορολογική τους έδρα. Στο εξής το εισόδημά τους από το εξωτερικό θα επιβαρύνεται αυτοτελώς και από κάθε πηγή με φόρο μόλις 7%, κάνοντας την Ελλάδα πολύ πιο ελκυστική και τα δημόσια έσοδα πολύ μεγαλύτερα. Ευθυγραμμιζόμαστε δηλαδή με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ενδεικτικό παράδειγμα, ίσως το καλύτερο παράδειγμα, είναι η Πορτογαλία, που έχει χρησιμοποιήσει αντίστοιχα εργαλεία για να προσελκύσει ευρωπαίους συνταξιούχους οι οποίοι σε προέκταση ενός τέτοιου μέτρου πολλοί έσπευσαν να αγοράσουν και μόνιμη κατοικία στον ευρωπαϊκό νότο. Και να περνούν ένα σημαντικό κομμάτι του χρόνου τους, όχι κατ' ανάγκη το καλοκαίρι τους αλλά πολύ συχνά και το χειμώνα τους, στη Μεσόγειο. Κάτι αντίστοιχο θέλουμε να κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα και πιστεύω ότι το μέτρο αυτό σε συνέχεια και της παρέμβασης που έχουμε κάνει για το non-dom, το οποίο αφορά πολύ πιο ευκατάστατους ανθρώπους που θα επιλέξουν την Ελλάδα ως φορολογική τους έδρα, θα έχει πολύ σημαντικό αναπτυξιακό πρόσημο.

Ταυτόχρονα θέλω να επισημάνω ότι καταργούμε την αυτοτελή φορολόγηση 10% στις γονικές παροχές και στις δωρεές. Μειώνουμε τέλη ταξινόμησης των Ι.Χ., υβριδικά, ηλεκτρικά ώστε να ανανεωθεί ο στόλος. Και φορολογούνται αυτοτελώς πλέον με συντελεστή 15% μετοχές που δίνονται δωρεάν από τον εργοδότη ως πρόσθετη αμοιβή, ενθαρρύνοντας έτσι τη συμμετοχική επιχειρηματικότητα. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτή τη διάταξη που είναι πάρα πολύ σημαντική για την κοινότητα των startups η οποία σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στη λογική της συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας, ακριβώς με τέτοιου είδους φορολογικά κίνητρα. Μια σημαντική διάταξη την οποία εισάγει το υπουργείο Οικονομικών, ανταποκρινόμενοι ως Κυβέρνηση σε ένα πάγιο αίτημα της κοινότητας της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, η οποία παρά τις μεγάλες δυσκολίες γνωρίζει τελευταία σημαντική άνθιση. Και βέβαια εξαιρούνται από το εισόδημα των εργαζομένων τα vouchers εσωτερικού τουρισμού προς υπαλλήλους μιας εταιρείας».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε στο σημείο αυτό ότι «το δεύτερο κύμα ρυθμίσεων δυναμώνει τις πολιτικές θωράκισης του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό. Με μοχλό και πάλι τη μείωση των φόρων, που τονώνει τη ρευστότητα. Υλοποιείται, έτσι, η ελάφρυνση έως και η εκμηδένιση της προκαταβολής φόρου για το 2019, όπως είχαμε δεσμευτεί ως κυβέρνηση ότι θα κάνουμε. Ένα σωστό μέτρο το οποίο συναντά και την καθολική στήριξη της αντιπολίτευσης και απολύτως προφανές, σε μία τόσο δύσκολη χρονιά όπου επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πολύ χαμηλότερους τζίρους και προφανώς με την προοπτική να μην έχουν καθόλου κερδοφορία εντός του 2020. Και βέβαια, απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος οι αγρότες που μετρούν πενταετία ένταξης στον ΦΠΑ. Όπως και οι παράκτιοι αλιείς των μικρών επαγγελματικών σκαφών. Στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ περνούν επιτέλους τα βιβλία μουσικής, μία εκκρεμότητα από το παρελθόν η οποία διορθώνεται. Στο μειωμένο 13% τα εισιτήρια των αγώνων. Ενώ, καθώς πλήττονται οι μεταφορές, απαλλάσσονται από δασμούς στα είδη εξοπλισμού και εφοδιασμού πλοίων».

Επίσης ότι «το τρίτο πλέγμα μέτρων αντιμετωπίζει μία διαχρονική πληγή, την αντιμετώπιση φορολογικών διαφορών. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει στον πυρήνα του σημαντικές ευρωπαϊκές οδηγίες για αντιδικίες σε κοινοτικό επίπεδο, εντάσσοντας τη χώρα μας σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αντιμετώπισης της φοροαποφυγής. Ενώ ιδρύεται και επιτροπή εξώδικης επίλυσης για διαφορές που εκκρεμούν ενώπιον της διοικητικής Δικαιοσύνης. Είναι κάτι που τονώνει την ασφάλεια δικαίου, αποσυμφορεί τα δικαστήρια και αυξάνει τα δημόσια έσοδα. Τέλος, καινοτομία του νομοσχεδίου αποτελεί και νέος μηχανισμός στήριξης των δανειοληπτών. Το σχέδιο «Γέφυρα», που με την καθοριστική συμμετοχή του Δημοσίου θα επιδοτεί για εννέα μήνες στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια τα οποία έχουν ως εγγύηση την πρώτη κατοικία». Για το συγκεκριμένο ζήτημα πρόσθεσε ότι «η προστασία της πρώτης κατοικίας του νόμου ΣΥΡΙΖΑ είχε λήξει από το Φεβρουάριο του 2019. Έκτοτε άρχισαν να σωρεύονται στα δικαστήρια χιλιάδες υποθέσεις, κάτι το οποίο συχνά εκμεταλλεύονταν συνειδητοί κακοπληρωτές. Ενώ και οι δύο παρατάσεις που η νέα κυβέρνηση πέτυχε είχαν τελικά μειωμένη συμμετοχή: Οι αιτήσεις για ένταξη στο ευνοϊκό πλαίσιο το οποίο είχε θεσπιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση -και το εμείς είχαμε στηρίξει- έφτασε μόλις στις 5.000.

Η προστασία, λοιπόν, της πρώτης κατοικίας όπως θεσπίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση δεν πέτυχε στην πράξη. Αντίθετα, έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι τους τελευταίους 12 μήνες ενθαρρύνθηκαν πολύ οι απευθείας διακανονισμοί μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών. Και περισσότερα από 270.000 δάνεια, ύψους 13 δισεκατομμυρίων, τα πιο πολλά από αυτά στεγαστικά, ρυθμίστηκαν με απευθείας συνεννόηση μεταξύ της τράπεζας και του δανειολήπτη. Το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ αποβλέπει στην αποκατάσταση ενός οριστικού πλαισίου για την προστασία της κύριας κατοικίας, αυξάνοντας μάλιστα σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων. Γιατί στους δανειολήπτες των παλιών ρυθμίσεων, προστίθεται τώρα μια καινούρια κατηγορία. Είναι οι εργαζόμενοι ή οι επαγγελματίες από πληγέντες κλάδους. Είναι τα καινούρια προβληματικά δάνεια τα οποία δημιουργούνται και η ρύθμιση αφορά όλα τα δάνεια, τόσο τα "κόκκινα", όσο και αυτά που εξυπηρετούνται κανονικά. Θα επανέλθει για το ζήτημα αυτό, με περισσότερες λεπτομέρειες, και ο Υπουργός στην τοποθέτησή του».

Λίγο πριν ολοκληρώσει την πρωτολογία του ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι σημερινές πρωτοβουλίες έρχονται σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη. Αποτελούν όμως μόνο έναν κρίκο μιας μεγάλης αλυσίδας παρεμβάσεων στην οικονομία. Με το σύστημα της επιστρεπτέας προκαταβολής έχουν ενισχυθεί ως τώρα 140.000 επιχειρήσεις με ποσό 1,8 δισεκατομμύρια. Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας έχει εκταμιεύσει δάνεια ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων σε 9.464 επιχειρήσεις. Και το Ταμείο Εγγυοδοσίας έχει διαθέσει 1 δισ. σε 1.829 επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες. Μόνο τον Ιούλιο εκταμιεύθηκαν σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και πρέπει να σας πω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς και την κατανομή των επιχειρήσεων που έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή ανά ΔΟΥ. Αυτή η ανάλυση θα δοθεί στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση. Ωφελημένες είναι οι επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, ειδικά στις τουριστικές περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Θα διαπιστώσετε ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν ωφεληθεί είναι σημαντικά αυξημένος.

Για πρώτη φορά η κυβέρνηση κατάφερε και στήριξε με πραγματική ρευστότητα μικρομεσαίες επιχειρήσεις που η αλήθεια είναι ότι είχαν δυσκολία πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό. Είναι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα, θα συνεχιστεί, και εφόσον υπάρχει και η ανάγκη -θα το κρίνουμε μαζί με το Υπουργείο- υπάρχει πάντα και η δυνατότητα περαιτέρω επέκτασής του. Περαιτέρω, ο συμψηφισμός του 25% του ΦΠΑ με τις μελλοντικές υποχρεώσεις ανακούφισε παραπάνω από 160.000 επιχειρήσεις. Τους απάλλαξε από την άμεση ανάγκη καταβολής ενός ποσού που ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια. Και η αναστολή των δόσεων στα δάνεια έδωσε ανάσα σε 284.000 επιχειρήσεις και νοικοκυριά». Όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε: «όλα τα παραπάνω αποφασίστηκαν για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα και όχι εύκολες εντυπώσεις. Και όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές ο προγραμματισμός μας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη κρατώντας πάντα εφεδρείες για κάθε απρόοπτο». Ο πρωθυπουργός έκλεισε την παρέμβασή του με μια σημαντική όπως και ο ίδιος τη χαρακτήρισε ανακοίνωσε, με την οποία όπως είπε θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει, γιατί συνδέεται με μία πρόσφατη εξέλιξη και αφορά κάθε συνταξιούχο. Είπε: «Από το βήμα αυτό, λοιπόν, δηλώνω σήμερα ότι η κυβέρνηση θα καταβάλει εφάπαξ, πλήρως και σε όλους τους συνταξιούχους της χώρας μέσα στο 2020 τα αναδρομικά ποσά που δικαιούνται βάσει της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η κυβέρνηση συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις, όπως είχαμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε. Μιλάμε για ένα ποσό ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφορά κύριες συντάξεις -το τονίζω- κύριες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, δικαίωμα το οποίο επεκτείνεται όμως και στους συνταξιούχους του Δημοσίου. Συνολικά ωφελημένοι θα είναι λίγο παραπάνω από 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι συμπολίτες μας. Είναι μια κίνηση που με ειλικρίνεια και σεβασμό απευθύνει η κυβέρνηση προς τους απόμαχους της δουλειάς, οι οποίοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία καλούνται να στηρίξουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Με την ίδια όμως ειλικρίνεια και με την ίδια τόλμη που η κυβέρνηση εφάπαξ θα εκταμιεύσει αυτό το ποσό πριν το τέλος του έτους, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι η συγκεκριμένη δαπάνη αγγίζει τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του τόπου. Δεν υπάρχουν λοιπόν περιθώρια για ικανοποίηση πρόσθετων αιτημάτων αυτού του είδους. Η αλήθεια είναι ότι οι συνταξιούχοι μας δεν χτυπήθηκαν όσο άλλες κατηγορίες από την πανδημία. Προστατεύτηκαν πλήρως και η πολιτεία οφείλει να κρατά δημοσιονομικές ισορροπίες, να εξετάζει προφανώς και τη βιωσιμότητα του χρέους αλλά και να κρατά εφεδρείες σε κάθε δύσκολη στιγμή.

Ενδεχομένως να υπάρχουν αιτιάσεις, πλειοδοσίες, παροτρύνσεις να αυξηθεί αυτό το ποσό ώστε να καλυφθούν δώρα, επικουρικές συντάξεις. Θέλω όμως να απευθυνθώ εδώ πέρα στους συνταξιούχους. Να τους πω ότι η ενίσχυση με ένα εφάπαξ ποσό ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων αποτελεί μία πολιτική επιλογή και θέλω αυτή η απόφαση να εκτιμηθεί, και να εκτιμηθεί λαμβάνοντας υπόψη συνολικά την κατάσταση η οποία βρίσκεται η χώρα. Δεν υπάρχουν περιθώρια άλλων παροχών. Οτιδήποτε διαφορετικό θα ήταν άδικο, θα ήταν άδικο για τους ανέργους, θα ήταν άδικο για τους εργαζόμενους, ο κόπος των οποίων χρηματοδοτεί το ασφαλιστικό σύστημα. Θα ήταν άδικο για τις επόμενες γενιές. Άδικο, λοιπόν, και για το σύνολο της κοινωνίας που αντιμετωπίζει με ενότητα, ομοψυχία και με επιτυχία τολμώ να πω τόσες αλλεπάλληλες προκλήσεις, από τα γεγονότα στον Έβρο και την πανδημία μέχρι τη διεθνή οικονομική αναταραχή και την επιθετική συμπεριφορά των γειτόνων μας. Γιατί το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων οφείλουμε να το κρατάμε ψηλά, οφείλουμε όμως και να το χρηματοδοτούμε, ειδικά σε περιόδους όπως αυτές που διανύουμε».

Και ολοκλήρωσε ως εξής: «Ο επίλογος μου, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα είναι αισιόδοξος. Παρά τις δυσκολίες, παρά τα πολλά εμπόδια, η Ελλάδα εξακολουθεί να βαδίζει στο μονοπάτι της προόδου σε όλα τα επίπεδα. Το αποδείξαμε επί ένα χρόνο, το αποδεικνύουμε καθημερινά. Γιατί έχουμε μία κοινωνία ενωμένη, ένα κράτος που διαρκώς εκσυγχρονίζεται υπέρ του πολίτη, μία κυβέρνηση που ξέρει και μπορεί, που εργάζεται με σχέδιο και φέρνει αποτελέσματα. Και αυτό το αποτέλεσμα υπηρετεί και το σημερινό νομοσχέδιο, το οποίο και σας καλώ σήμερα να ψηφίσετε».