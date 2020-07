Κοινωνία

Στέφανος Χίος: Η στιγμή που ο δράστης τον πυροβολεί

Φωτογραφίες – ντοκουμέντο από την ένοπλη επίθεση εναντίον του Στέφανου Χίου. Τι είπε στους αστυνομικούς.

Κάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ την απόπειρα δολοφονίας κατά του Στέφανου Χίου.

Στο υλικό που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Μακελειό" φαίνεται ο δράστης της επίθεσης, να έχει στήσει καρτέρι στον δημοσιογράφο έξω από το σπίτι του στα Βριλήσσια και να τον πλησιάζει στο παράθυρο του αυτοκινήτου του.

Σύμφωνα μάλιστα με το δημοσίευμα υπάρχουν και βίντεο, που θα δοθούν στην αστυνομία και καταγράφεται ο δράστης να πλησιάζει με γρήγορες κινήσεις το αυτοκίνητο του Στέφανου Χίου, να τον πυροβολεί. Στην συνέχεια, φαίνεται να ανοίγει η πόρτα του οχήματος και να βγαίνει έξω ο τραυματισμένος δημοσιογράφος, ενώ ο εκδότης δημοσιογράφος φέρεται να είπε στους συνεργάτες του: «Ήταν μετρίου αναστήματος με σχιστά μάτια».

Τι είπε στους αστυνομικούς

«Όταν θα είμαι λίγο καλύτερα και συνέλθω, θα μπορέσω να σκεφτώ και να σας βοηθήσω στις έρευνες σας» φέρεται να είπε στην κατάθεσή του σε αστυνομικούς που διερευνούν την υπόθεση.

Δεν παρέλειψε να δηλώσει ότι θεωρεί πως κάποιους έχουν ενοχλήσει τα δημοσιεύματά του και για αυτό τον ήθελαν νεκρό, ενώ υποστήριξε πως έχει στην διάθεση του ηχογραφημένες συνομιλίες. Οι αξιωματικοί της ασφάλειας περιμένουν να πάρουν στα χέρια τους το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της μονοκατοικίας που διέμενε ο Στέφανος Χίος για να μπορέσουν να εντοπίσουν την ταυτότητα του άντρα με τα καλυμμένα χαρακτηριστικά που πυροβόλησε τον δημοσιογράφο.