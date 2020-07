Κοινωνία

Στέφανος Χίος: η κατάθεση για την ένοπλη επίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως περιέγραψε τον άνδρα που τον πυροβόλησε. Τι είπε για την σωτήρια κίνηση να χτυπήσει τον δράστη με την πόρτα του αυτοκινήτου του.

«Ο δράστης που με πυροβόλησε φορούσε κουκούλα, ενώ τα μάτια του είχαν σχιστοειδές σχήμα. Δεχόμουν απειλές για δημοσιεύματα της εφημερίδας μου», είπε στην πρώτη κατάθεση του στους αστυνομικούς ο Στέφανος Χίος.

Ήταν η πρώτη του μαρτυρία προς τους αξιωματικούς που διερευνούν τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του, χθες, στις 3:00 τα ξημερώματα.

Οι αστυνομικοί τον επισκέφθηκαν στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οπως κατέθεσε ακόμη ο δημοσιογράφος και εκδότης, μόλις άρχισε να δέχεται πυροβολισμούς άνοιξε με δύναμη την πόρτα του αυτοκινήτου του, η οποία χτύπησε τον δράστη στο χέρι που κρατούσε το όπλο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Αστυνομία έχει συγκεντρώσει και επεξεργάζεται βιντεοληπτικό υλικό τόσο από τις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στο σπίτι του Στ. Χίου όσο και στην ευρύτερη περιοχή.