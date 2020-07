Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Καμπανάκι» για τον καύσωνα στα ηπειρωτικά. Οδηγίες από γεωπόνους για τους καλλιεργητές

Την Παρασκευή θα διατηρηθεί ο ζεστός και αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, στις περισσότερες αμπελουργικές περιοχές, οι αμπελώνες βρίσκονται στο στάδιο του «κλεισίματος» των σταφυλιών ενώ σταδιακά έχει εκκινήσει και το «γυάλισμα» των ραγών (περκασμός). Κατά το στάδιο αυτό πρέπει να δοθεί αυξημένη προσοχή στην αντιμετώπιση του βοτρύτη, ο οποίος προκαλεί σοβαρές ζημιές αποτελώντας την κυριότερη αιτία, η οποία προκαλεί την σήψη των ώριμων σταφυλιών.

Έτσι, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί ένας ψεκασμός με καλή διαβροχή πριν το «κλείσιμο» των σταφυλιών ώστε το φάρμακο να καλύψει το σύνολο των ραγών, με σκοπό να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στο φορτίο της ηρτημένης εσοδείας κατά το στάδιο της ωρίμανσης και της συγκομιδής των σταφυλιών.

Ακόμη πιο αυξημένη προσοχή στην αντιμετώπιση του βοτρύτη αυτή την περίοδο θα πρέπει να δοθεί σε περιπτώσεις όπως στις υγρές περιοχές καθώς και όπου για οποιονδήποτε λόγο έχουν εντοπισθεί προσβολές στις ράγες από ωίδιο, ευδεμίδα κ.ά. Στις επιτραπέζιες ποικιλίες, θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε καλλιεργητικό μέτρο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση δημιουργίας ιδιαίτερα συνεκτικών σταφυλιών, οι οποίες δεν είναι ούτε προτιμητέες εμπορικά αλλά και είναι πιο επιρρεπείς στην πρόκληση και ανάπτυξη φυτοπαθολογικών ζητημάτων και προσβολών.

Το Περιφερειακό Κέντρο συνιστά στους αμπελουργούς να πραγματοποιήσουν τον συγκεκριμένο ψεκασμό με ένα κατάλληλο εγκεκριμένο βοτρυδιοκτόνο στο κατάλληλο στάδιο, πετυχαίνοντας την πλήρη διαβροχή των ραγών. Επισημαίνεται, επίσης, ότι αφενός θα πρέπει να συνεχισθεί η αντιμετώπιση του ωιδίου ενώ θα πρέπει να διενεργείται σχολαστική επίβλεψη των αμπελώνων για την διαπίστωση τυχόν άλλων προσβολών και αφετέρου θα πρέπει από εδώ και πέρα (ιδιαίτερα στις πρώιμες ποικιλίες) να λαμβάνεται υπόψη και το όριο ημερών τελευταίας εφαρμογής πριν την συγκομιδή κάθε γεωργικού φαρμάκου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: