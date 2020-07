Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της 14χρονης

Τα ίχνη της ανήλικης είχαν χαθεί το βράδυ της περασμένης Τρίτης…

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 30/7/2020, κατά τις μεσημβρινές ώρες, από την Κοινωνική Λειτουργό που εκπροσωπεί την οικογένεια της Μπίμπι Αμίνα (ον.) Σαχάμπ Ζάντα (επ.), 14 ετών, πως η περιπέτειά του παιδιού έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που το αναζητούσαν.

Η Μπίμπι Αμίνα (ον.) Σαχάμπ Ζάντα (επ.), βρέθηκε στη Βικτώρια και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Μπίμπι Αμίνα (ον.) Σαχάμπ Ζάντα (επ.) για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.