Μίκης Θεοδωράκης: επετειακή συναυλία για τα 95α γενέθλια του

Η συναυλία για τα γενέθλια του Μίκη Θεοδωράκη θα ταξιδέψει σε δέκα αρχαιολογικούς χώρους στο πρόγραμμα του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός».

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού γιόρτασε τα 95α γενέθλια του Μίκη Θεοδωράκη, με μια μεγάλη συναυλία, στο πλαίσιο του θεσμού του ΥΠΠΟΑ, «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός», το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου, στην πλατεία του Θησείου.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου: στην επετειακή συναυλία που διοργάνωσε η Εθνική Λυρική Σκηνή, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνας Μενδώνη και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ κ. Γιώργου Κουμεντάκη, πλήθος κόσμου κατέκλυσε τον χώρο, αλλά και την γύρω περιοχή, συμμετέχοντας ενεργά στη συναυλία και με απόλυτη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τη ασφάλεια όλων.

Η κ. Μενδώνη μαζί με τις ευχές της στον Μίκη Θεοδωράκη, του εξέφρασε την έντονη επιθυμία όλων των συντελεστών για την φυσική παρουσία του μεγάλου μας συνθέτη, αν και αυτό δεν θα ήταν δυνατόν λόγω των μέτρων προστασίας των ευπαθών ομάδων. Στη συναυλία μετείχε ο ταλαντούχος εγγονός του Μίκη, Στέφανος Θεοδωράκης, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε παίζοντας στο ξυλόφωνο το θέμα από την ταινία «Αλέξης Ζορμπάς».

Από τη μελοποίηση των κορυφαίων μας ποιητών, μέχρι τα κινηματογραφικά και συμφωνικά του έργα, ο διαχρονικός Μίκης Θεοδωράκης έχει σημαδέψει ανεξίτηλα με την παρουσία του την καλλιτεχνική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας.

Τέσσερις καταξιωμένοι ερμηνευτές, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Θοδωρής Βουτσικάκης, ο Ζαχαρίας Καρούνης και η Μπέττυ Χαρλαύτη, παρουσίασαν μία επιλογή από τα μεγάλα τραγούδια της πολύχρονης πορείας του σπουδαίου μας δημιουργού. Μαζί τους στο πιάνο, ο ενορχηστρωτής και υπεύθυνος της Μουσικής Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιάννης Μπελώνης, στενός συνεργάτης του Μίκη Θεοδωράκη για περισσότερο από μια δεκαετία.

Η συναυλία για τα γενέθλια του Μίκη Θεοδωράκη θα ταξιδέψει σε δέκα αρχαιολογικούς χώρους στο πρόγραμμα του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός», με τροποποιημένο πρόγραμμα, τις ακόλουθες ημερομηνίες:

2 Αυγούστου, στο Θέατρο Αρχαίας Μεσσήνης

4 Αυγούστου στο Γυμνάσιο της Αρχαίας Ολυμπίας

7 και 8 Αυγούστου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

12 Αυγούστου στον Αρχαιολογικό χώρο Δελφών, στη Ρωμαϊκή Αγορά

18 και 19 Αυγούστου στο Κάστρο Αντιρρίου

22 Αυγούστου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»

25 και 26 Αυγούστου στον Αρχαιολογικό χώρο Απτέρας στα Χανιά

27 Αυγούστου στη Φορτέτζα Ρεθύμνου

2 Σεπτεμβρίου στο Φρούριο Παλαμηδίου στο Ναύπλιο

5 και 6 Σεπτεμβρίου στο Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο

Είσοδος με προκράτηση στο digitalculture.gov.gr. Οι εκδηλώσεις του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» πραγματοποιούνται δωρεάν. Απαιτείται μόνο το αντίτιμο εισιτηρίου του αρχαιολογικού χώρου ή μουσείου, όπου υπάρχει.