Κοινωνία

Ηλεκτρική κουζίνα... “καβάτζα” κοκαϊνης (εικόνες)

Τους πρόλαβαν πριν ρίξουν τα ναρκωτικά στην αγορά.

“Χτύπημα κάτω από την μέση” για τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών αποτέλεσε η σύλληψη πέντε ατόμων, το πρωί της Πέμπτης στη Μύκονο, για εμπορία κοκαΐνης.

Ειδικότερα, έπειτα από πολύμηνη και εντατική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή Λιμενικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου, συνελήφθη 40χρονος Αλβανός, ηγετικό στέλεχος του κυκλώματος και τέσσερις ομοεθνείς του, μέλη του κυκλώματος, ηλικίας 38, 37, 29 και 37 ετών αντίστοιχα. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε, κατά περίσταση δικογραφία, για εγκληματική συμμορία και παράβαση των Νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί αλλοδαπών.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εντός χώρου στάθμευσης μεταφορικής εταιρείας σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 38χρονος, “αποκάλυψε” τρία δέματα κοκαΐνης συνολικού βάρους 733 γραμμαρίων, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα στο εσωτερικό οπίσθιο μέρος και εντός μονωτικού υλικού ηλεκτρικής κουζίνας. Στη συνέχεια τα ευρήματα κατασχέθηκαν.

Μετά από οργανωμένες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Μυκόνου επετεύχθη και ο εντοπισμός καθώς και η σύλληψη του 40χρονου αλλά και των υπολοίπων μελών του κυκλώματος.

Σε έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες του νησιού που διέμεναν οι συλληφθέντες καθώς και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

•10 κινητά τηλέφωνα,

•4 πακέτα σύνδεσης εταιριών κινητής τηλεφωνίας,

•το χρηματικό ποσό των (2.350) ευρώ, ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών ουσιών και

•2 σημειωματάρια και φύλλα χάρτου με ιδιόχειρες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.