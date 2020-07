Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Θερίζει” ζωές σε Σερβία και Κόσοβο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Λουκέτο” στα τζαμιά για το μπαϊράμι, αποφάσισαν οι Αρχές.

Αυξάνονται οι θάνατοι εξαιτίας του κορονοϊού στο Κόσοβο, όπως και ο αριθμός των νέων κρουσμάτων.

Το τελευταίο 24ωρο κατέληξαν 15 ασθενείς, ανεβάζοντας στους 227 τον αριθμό των θυμάτων από τον κορονοϊό. Εχθές εξετάστηκαν εργαστηριακά 459 ύποπτα κρούσματα και τα 226 βρέθηκαν θετικά στον Covid-19. Στο Κόσοβο, από την εκδήλωση της πανδημίας, νόσησαν 8330 άνθρωποι. Από προχθές απαγορεύτηκε η κυκλοφορία τις βραδινές ώρες, ενώ η χρήση μάσκας έγινε υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Ο μουφτής του Κοσόβου, Νάιμ Τρνάβα, αποφάσισε να μην ανοίξουν τα τζαμιά για το τριήμερο εορτασμού του κουρμπάν-μπαϊράμ και να μην πραγματοποιηθούν προσευχές στους χώρους λατρείας.

Ανάλογη απόφαση έλαβε και η Ισλαμική Κοινότητα της Σερβίας (IZS) η οποία κάλεσε τους πιστούς να προσεύχονται στα σπίτια τους και να μην γιορτάσουν με τον παραδοσιακό τρόπο το μπαϊράμι, με την συγκέντρωση συγγενών και φίλων στο γιορτινό τραπέζι, αλλά σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Στην Σερβία, το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 339 νέα κρούσματα και κατέληξαν 8 ασθενείς. Συνολικά, μέχρι σήμερα, απεβίωσαν από τον κορονοϊό 573 άνθρωποι, ενώ νόσησαν 25.552.