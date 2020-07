Οικονομία

“Τουρισμός για όλους”: η τελική λίστα των δικαιούχων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιδότηση μέσω του e-voucher δίνει τη δυνατότητα στους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους διαμονής.

Αναρτήθηκε πριν λίγο η τελική λίστα των δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» του Υπουργείου Τουρισμού και η οποία προέκυψε ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση.

Η επιδότηση μέσω του e-voucher δίνει τη δυνατότητα στους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους διαμονής, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, μέχρι τις 31/12/2020.

Το e-voucher θα λαμβάνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet μέσω της πλατφόρμας tourism4all.gov.gr.

Σημειώνεται πως το Υπουργείο Τουρισμού επανέφερε φέτος το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους» συνολικού ύψους 100 εκ, ώστε να μπορέσει ακόμα περισσότερος κόσμος να πάει διακοπές, αφού η ζήτηση ήταν πολύ μεγάλη και πέρα από κάθε προσδοκία, με 750.000 δικαιούχους και ωφελούμενους.

Μπορείτε να δείτε την τελική λίστα των δικαιούχων του προγράμματος «Τουρισμός Για Όλους» στο link: https://www.tourism4all.gov.gr/Content/NikitesKlirosi.xlsx