Αθλητικά

Ντεσόν Τόμας: Από τον Παναθηναϊκό στην Άλβαρκ Τόκιο

Ο Αμερικανός φόργουορντ, που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιαπωνία.

Στην Ιαπωνία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντεσόν Τόμας. Ο Αμερικανός φόργουορντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό ύστερα από μια θητεία δύο ετών, συμφώνησε να ενταχθεί στο δυναμικό της Άλβαρκ Τόκιο και ο ιαπωνικός σύλλογος γνωστοποίησε σήμερα (1/8) τη συμφωνία του με τον 29χρονο άσο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο απόφοιτος του Οχάιο Στέιτ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε ομάδα από την Ασία, καθώς στη διάρκεια της καριέρας του έχει φορέσει επίσης τις φανέλες των Ναντέρ, Μπαρτσελόνα, Όστιν Σπερς, Αναντολού Εφές και Μακάμπι Τελ Αβίβ.