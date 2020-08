Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: Το πρόβλημα είναι ότι δεν εφαρμόζονται τα μέτρα (βίντεο)

Ο Καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικολογίας εκφράζει την ελπίδα πως πλέον οι πολίτες θα αντιληφθούν πως ο κίνδυνος του κορονοϊού είναι υπαρκτός.​