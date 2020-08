Life

Πέθανε ο Ουίλφορντ Μπρίμλεϊ

Θρήνος στο χώρο της 7ης Τέχνης για την απώλεια του μεγάλου ηθοποιού!

Ο ηθοποιός Ουίλφορντ Μπρίμλεϊ, γνωστός από τους ρόλους του στις βραβευμένες με Όσκαρ ταινίες "Κουκούν" και "Η Φίρμα", πέθανε σε ηλικία 85 ετών, σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Γεννημένος στην Γιούτα ο Μπρίμλεϊ εισήλθε στον χώρο του κινηματογράφου ντουμπλάροντας αρχικά τους πρωταγωνιστές σε σκηνές με ιππασία και στη συνέχεια, όταν ήταν πλέον 40άρης και 50άρης ανέλαβε μεγαλύτερους ρόλους που τον έκαναν γνωστό στο κοινό υποδυόμενος κάποιες φορές τον απότομο, αλλά συμπαθή ηλικιωμένο μυστακοφόρο.

Στην επιστημονικής φαντασίας ταινία του Ρον Χάουαρντ του 1985 "Κοκούν" ο Μπρίμλεϊ υποδύθηκε έναν 70άρη, ο οποίος μαζί με άλλους ενοίκους ενός οίκου ευγηρίας της Φλόριντα, ανακαλύπτει μια εξωγήινη πηγή ενέργειας που τους αναζωογονεί.

Ένας άλλος αξιομνημόνευτος ρόλος ήταν στο πλευρό του Τομ Κρουζ στο δικαστικό θρίλερ του 1993 "Η Φίρμα", όπου ο Μπρίμλεϊ υποδύθηκε έναν μοχθηρό αξιωματούχο ασφαλείας για μια νομική εταιρεία.