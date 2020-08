Κοινωνία

Κορονοϊός: Τα νέα μέτρα σε επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και χώρους συνάθροισης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης η απόφαση με τους αναλυτικούς κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας.

Αναρτήθηκε σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η απόφαση με τους αναλυτικούς κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Οι διοικήσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση συγκεκριμένων μέτρων κατά την προσέλευση των καταναλωτών.

Αναλυτικά όλη η απόφαση: