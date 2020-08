Πολιτική

Συνάντηση Δένδια με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας

Συνεχίζει τις επαφές του με Ευρωπαίους αξιωματούχους ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

O υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα συναντηθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 15.00, με τον πρωθυπουργό του ομόσπονδου γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Άρμιν Λάσετ (Armin Laschet).

«Δεν πρέπει να αφήσουμε - και δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα μόνη», είχε διαμηνύσει ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Άρμιν Λάσετ, ενόψει της τετραήμερης επίσκεψης που πραγματοποιεί από σήμερα στη χώρα μας, όπως είχε μεταδώσει πριν από δύο ημέρες η ανταποκρίτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το ίδιο τηλεγράφημα, ο κ. Λάσετ, ο οποίος είναι και υποψήφιος για την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), θα συνοδεύεται από τον υπουργό για Παιδιά, Οικογένεια, Πρόσφυγες και Ενσωμάτωση της κυβέρνησής του, Γιοάχιμ Σταμπ, καθώς η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία συμμετέχει ήδη στην υποδοχή από τη Γερμανία ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων οι οποίοι φιλοξενούνται στην Ελλάδα.

O κ. Λάσετ θα μεταβεί και στη Λέσβο, όπου θα συναντηθεί με τους αρμόδιους για τα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και εκπροσώπους οργανώσεων παροχής βοήθειας, ενώ θα επισκεφθεί και τα εν λόγω κέντρα «προκειμένου να σχηματίσει προσωπική άποψη για την κατάσταση επιτόπου» και θα έχει ακόμη συνάντηση με αστυνομικούς από τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία οι οποίοι υπηρετούν αυτή την εποχή στις δυνάμεις της FRONTEX στην Ελλάδα.

Συνάντηση με τον Άρμιν Λάσετ, θα έχει αύριο και ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, στις 10.30 π.μ. στο υπουργείο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αντικείμενο των συζητήσεων θα είναι οι εξελίξεις στο μεταναστευτικό ζήτημα σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδος- Γερμανίας στο κρίσιμο αυτό ζήτημα.