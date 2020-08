Αθλητικά

Σάκκαρη: αν δεν ξεκινούσαν τα τουρνουά θα έκανα στίβο!

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αποκάλυψε ότι μπορεί να τρέξει κατοστάρι χωρίς χαμηλή θέση εκκίνησης στα 12,7 δευτερόλεπτα.

Η Μαρία Σάκκαρη είναι έτοιμη για την επιστροφή στα τουρνουά του τένις. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που ολοκλήρωσε στο Μόντε Κάρλο το βασικό στάδιο προετοιμασίας της, θα επιστρέψει σήμερα στην αγωνιστική δράση στο «Palermo Open», στην Ιταλία, στο χωμάτινο τουρνουά του Παλέρμο.

Η 24χρονη πρωταθλήτρια αποκάλυψε, πάντως, πως είχε σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο να προπονηθεί για να τρέξει στα 100 μέτρα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου, αν ακυρωνόταν η σεζόν στο τένις!

«Αν η σεζόν ακυρωνόταν θα αγωνιζόμουν στον στίβο, στα 100 μέτρα, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινά στις 8 Αυγούστου. Το λέγαμε για πλάκα με τον γυμναστή μου, αλλά μέσα μου στ' αλήθεια ήθελα να τρέξω. Υπήρχαν οι φήμες ότι μπορεί η σεζόν στο τένις να ακυρωνόταν, οπότε σκέφτηκα να έκανα κάτι άλλο», δήλωσε η Σάκκαρη και συμπλήρωσε.

«Είμαι γρήγορη. Ήξερα πως δεν θα κέρδιζα σίγουρα, γιατί δεν είμαι επαγγελματίας. Αλλά ναι, το σκεφτόμουν. Μπορώ να τρέξω τα 100 μέτρα χωρίς εμπόδια και χωρίς χαμηλή θέση εκκίνησης στα 12,7 δευτερόλεπτα. Ο γυμναστής μου, που είναι επίσης ειδικός στο στίβο, μου είπε ότι αν προετοιμαζόμουν πιθανότατα μπορούσα να μπω στον τελικό».

Να σημειωθεί πως η Σάκκαρη γυμνάζεται με τον άλλοτε πρωταθλητή στα αγωνίσματα ταχύτητας, κυρίως στα 200 μέτρα, Γιώργο Παναγιωτόπουλο.