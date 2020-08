Οικονομία

Κορονοϊός: “Βροχή” τα πρόστιμα για μη χρήση μάσκας στα μέσα μεταφοράς

Δεκάδες παραβάσεις για μάσκες στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί σήμερα το πρωί.

Τριάντα παραβάσεις για μη χρήση μάσκας σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ταξί, βεβαίωσε η Τροχαία Αττικής κατά την διάρκεια ελέγχων που πραγματοποίησε στο Λεκανοπέδιο από τις 8.00 το πρωί έως τις 14.00 μετά το μεσημέρι.

Οι πέντε από τους παραβάτες ήταν οδηγοί ταξί και υπόλοιποι 25 επιβάτες. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 385 έλεγχοι.